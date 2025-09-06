4 ristoranti nella bufera, “ho dovuto chiudere”: ora i ristoratori temono l’arrivo di Alessandro Borghese

4 ristoranti è uno dei programmi più amati di Sky ma ora rischia di divenire il più temuto dai ristoratori che, una volta spente le telecamere, sono alla mercé del pubblico implacabile.La quattordicesima puntata della stagione 2023/2024 di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese ha suscitato un acceso dibattito, soprattutto a causa di un episodio che

4 ristoranti è uno dei programmi più amati di Sky ma ora rischia di divenire il più temuto dai ristoratori che, una volta spente le telecamere, sono alla mercé del pubblico implacabile.

La quattordicesima puntata della stagione 2023/2024 di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese ha suscitato un acceso dibattito, soprattutto a causa di un episodio che ha coinvolto una delle concorrenti, Ekla Vasconi, titolare del ristorante Il Rigoletto a Mantova.

La donna ha denunciato pubblicamente di essere stata vittima di un’ondata di odio sui social media dopo la trasmissione della puntata. Secondo quanto riportato da Ekla, questa “gogna social” l’ha colpita profondamente, tanto da toglierle il sonno per diversi giorni. La sua vicenda ha attirato l’attenzione dei principali organi di stampa, che hanno ripreso le sue dichiarazioni di sconforto, e la concorrente ha ricevuto il supporto anche da parte degli altri partecipanti al programma.

Che cosa è successo durante la puntata di 4 ristoranti

La puntata in questione, che ha visto la sfida per il miglior ristorante contemporaneo di Mantova, ha avuto come protagonista uno dei piatti simbolo della città: il tortello di zucca. Nonostante l’importanza della sfida, la performance di Ekla non ha lasciato un’impressione positiva nel pubblico. In effetti, la sua partecipazione ha suscitato una serie di critiche, con commenti e recensioni negative che hanno invaso i social e le piattaforme online. Questo ha portato alla sospensione dei profili social del ristorante e della stessa Ekla, mentre la pagina di Tripadvisor è stata temporaneamente bloccata, impedendo di aggiungere nuove recensioni.

Ma cosa ha scatenato tanta rabbia da parte del pubblico? La puntata ha messo in luce il carattere di Ekla, che non ha esitato a esprimere giudizi severi nei confronti degli altri concorrenti. La sua partecipazione è stata caratterizzata da commenti pungenti, che non hanno lasciato spazio a diplomazia. Ekla si è mostrata critica nei confronti dei piatti degli altri, definendo una pietanza “inclassificabile” e accusando i colleghi di essere “falsi buonisti e spietati giocatori”. Ma la situazione si è fatta tesa anche durante le riprese in cucina, dove la concorrente non ha risparmiato osservazioni pungenti, come quando ha rimproverato lo staff per l’imprecisione nel posizionare le posate, oppure quando ha risposto con veemenza alle critiche relative alla qualità del pesce ordinato. In queste occasioni, Ekla ha esibito una certa aggressività verbale che ha suscitato la reazione di alcuni colleghi e degli spettatori.

Quando è stato il suo turno di dare i voti, Ekla ha ricevuto una valutazione piuttosto bassa, con punteggi che hanno evidenziato una cucina considerata “retro”, un servizio non al passo con i tempi e un conto che non giustificava i prezzi proposti. Nonostante le critiche ricevute, Ekla ha mantenuto un atteggiamento difensivo, ostacolando i commenti degli altri concorrenti con toni accusatori e difendendo il proprio operato con veemenza. Come accade in tutti i giochi televisivi, è importante ricordare che queste dinamiche fanno parte di uno spettacolo, ma i risultati possono avere ripercussioni nella vita reale, come nel caso di Ekla.

Il racconto di Ekla Vasconi

La concorrente ha poi voluto spiegare, in una video intervista pubblicata su MantovaUno, che la sua immagine nel programma era stata alterata dal montaggio, e che in realtà si considera una persona più severa con sé stessa che con gli altri. Ha aggiunto che molte delle sue parole sono state il risultato di dinamiche interne al programma, di situazioni e interazioni che non sono state trasmesse completamente. Sebbene abbia riconosciuto di essere stata troppo dura in alcuni frangenti, ha spiegato che, seppur avrebbe espresso le stesse critiche, in un altro contesto lo avrebbe fatto con un tono più rilassato e senza malizia. Tuttavia, non sono mancati attacchi durissimi sui social, dove Ekla ha ricevuto insulti diretti anche a livello personale, con commenti pesanti sotto le foto che la ritraevano insieme a suo figlio.

Questa vicenda evidenzia un fenomeno sempre più comune, in cui la separazione tra la vita televisiva e la vita reale diventa sempre più labile. Ekla ha raccontato di aver dovuto chiudere i suoi profili per arginare l’afflusso di insulti e commenti maligni, alcuni dei quali si sono spinti a toccare aspetti della sua vita privata, come la famiglia. La reazione del pubblico ha sollevato un’importante riflessione sul confine tra critica legittima e violenza verbale sui social, in un contesto in cui le parole possono assumere una forza devastante.

Anche la pagina di Tripadvisor del ristorante Il Rigoletto ha subito una serie di recensioni che non riflettevano esperienze dirette dei clienti, ma piuttosto l’esito dell’episodio televisivo. Come risultato di questa tempesta mediatica, Tripadvisor ha deciso di bloccare temporaneamente la possibilità di aggiungere nuove recensioni. Questo gesto evidenzia la difficoltà di separare il “gioco” da ciò che accade nella vita quotidiana di una persona e dimostra come le dinamiche dei social possano spesso degenerare in qualcosa di distruttivo, anche per chi partecipa a programmi di intrattenimento.