4 Ristoranti, la temibile valutazione continua: il fantasma di Alessandro Borghese non smette di perseguitare i ristoratori

Il programma più amato, il programma più odiato. Lo chef più seguito, lo chef più temuto. Alessandro Borghese e il suo 4 Ristoranti sono una vera e propria miscela esplosiva made in Sky.

Giunto alla sua undicesima stagione, lo show in cui quattro ristoranti si sfidano per vincere il titolo di migliore (di una data città o di un dato territorio) resta tra i più amati dal pubblico ma anche tra il più temuto dai ristoratori. Non mancano infatti proprietari che negli anni hanno lamentato i nefasti risvolti della partecipazione al programma di Alessandro Borghese: l’immagine negativa (a loro dire spesso dovuta a scelte di montaggio) eventualmente emersa durante la messia onda dell’episodio pare avere spesso conseguenze pesantemente impattanti sul bilancio dell’attività di turno.

Molti ricorderanno ad esempio la storia di Ekla Vasconi, titolare del ristorante Il Rigoletto a Mantova, protagonista di uno degli episodi più discussi di 4 Ristoranti, vittima di una vera e propria ondata di odio sui social.

Come lei sono molti i titolari che dopo il giudizio di Alessandro Borghese hanno avuto vita dura, probabilmente anche perché, pochi lo sanno, ma il fantasma dello chef romano continua ad aleggiare sui locali anche molto tempo dopo la messa in onda del programma.

Il bollo di “4 Ristoranti”, l’adesivo indelebile

In undici edizioni del programma, non c’è località lungo lo Stivale che possa dire di non esser stata toccata da Alessandro Borghese e dal suo 4 Ristoranti.

Turisti, visitatori di passaggio ma anche cittadini possono così camminare per le strade e scovare qua e là il marchio indelebile del programma targato Sky.

Già perché pochi lo sanno ma i ristoranti che gareggiano al cospetto di Alessandro Borghese porteranno con loro per sempre il segno di questa gara. Prima di andare via lo chef lascia infatti il suo bollino, un adesivo da esporre all’esterno del ristorante che attesta di esser stati valutati dai colleghi ristoratori e da Alessandro Borghese.

Per molti questo è senza dubbio un attestato di qualità e, ammettiamolo, anche un segno riconoscibile di una certa fama. Ma se durante il programma non si fosse risultati particolarmente brillanti? Be’, in questo caso quell’adesivo rischia di trasformarsi in una vera e propria lettera scarlatta, un marchio tanto incancellabile quanto potenzialmente devastante.

Ancora una volta dunque, come ricordò tempo fa Alessandro Borghese in una celebre intervista, occorre tener presente che partecipare a 4 Ristoranti è una vetrina pubblicitaria: come viene sfruttata dipende solo e soltanto dal concorrente di turno.