4 Ristoranti, Borghese rimanda indietro il piatto: cosa ci ha trovato dentro

Un gesto istintivo, ma imperdonabile in cucina. Soprattutto davanti alle telecamere di 4 Ristoranti. Lo chef e conduttore del popolarissimo format Alessandro Borghese si è trovato a vivere uno di quei momenti che – in un programma come questo – finiscono per diventare virali. E così è stato.

Un dito nel piatto

Nella clip, diventata popolare su TikTok negli ultimi giorni, Borghese osserva la preparazione del suo piatto. È una polenta con calamari, servita da una cameriera che, nel sistemare l’impiattamento, inavvertitamente appoggia un dito nel piatto lasciando una impronta molto evidente. A Borghese la cosa non sfugge: “Scusa, ma ha messo il dito nella polenta. Questo me lo rifai”.

“Me lo rifai?”

4 Ristoranti era a Chioggia, alla ricerca del miglior risorante di pesce. Ma la trasmissione non è solo un programma di cucina: è anche e soprattutto una competizione sull’esperienza ristorativa a tutto tondo. I voti finali si basano su location, menù, conto e – appunto – servizio. Proprio quest’ultimo, in questo caso, è il punto dolente: un errore visibile, in diretta, davanti alle telecamere e agli occhi del cliente più importante.

La scena, montata senza tagli, è finita in onda nella puntata e poi rilanciata online da decine di account. Su TikTok, la clip ha già superato le 2 milioni di visualizzazioni, generando centinaia di commenti tra ironia e indignazione.