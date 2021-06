4 Hotel, Bruno Barbieri a Lecce per un “Bed in Barocco”

4 Hotel si regala un giro a Lecce alla ricerca di un “bed in Barocco”: la quinta puntata dellla gara tra albergatori realizzata da Banijay Italia per Sky – in onda questa sera, giovedì 17 giugno dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW – vede Bruno Barbieri nella perla del Barocco salentino per ‘assaggiare’ l’ospitalità di bed&breakfast. Quattro albergatori che si valutano a vicenda su cinque categorie clou – location, camera, servizi, prezzo e colazione – con un voto compreso tra 1 a 10 dopo aver trascorso una notte nella struttura dei rivali e averne saggiato stanze e servizi. Ma poi saranno i voti di Chef Barbieri a stabilire il vincitore che riceverà il premio in denaro da investire nella propria attività. Intanto siamo ormai sul finire di questa stagione 2021 di Bruno Barbieri 4 Hotel: restano tre puntate che vedranno lo chef in Maremma, Abruzzo e Basilicata. E poi nuovi progetti tv, in attesa della nuova edizione di MasterChef Italia.

Ma vediamo chi gareggia questa sera per la ‘categoria’ B&B a Lecce.

Amatè suite and rooms

Un piccolo e accogliente bed&breakfast con 4 camere nel centro storico di Lecce, che si sviluppa intorno a un cortile interno. Lo gestisce Patrizia, leccese doc, ingegnere, ma votata al mondo dell’hotellerie. Lo stile è quello tipico di una casa salentina, ma con una rivisitazione moderna.

Palazzo Guido

Si tratta di una dimora storica del 1500 nel cuore della città, dal tocco molto elegante. È appartenuta da sempre alla famiglia di Geltrude che, dopo aver vissuto per lavoro tra Milano e Pisa, ha deciso da qualche anno di dedicarsi completamente alla ricezione nella sua casa natale dalla quale ha ricavato 6 suite con spa.

Vico dei Bolognesi per Palazzo Personè

Nel cuore di Lecce, accanto alla Basilica di Santa Croce e all’interno di una sinagoga. Francesco e la sua famiglia, originari di Bologna ma innamorati della città, hanno deciso di aprire prima un bistrot, poi una boutique e, infine, un bed&breakfast con 6 stanze. Francesco ha personalmente curato il design della sua struttura, nella quale si può acquistare tutto quello che si vede.

Mantatelurè