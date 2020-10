Bruno Barbieri 4 Hotel è alle battute finali: va in onda questa sera, martedì 13 ottobre, alle 21.15 su Sky Uno la settima e penultima puntata di questa edizione, l’ultima realizzata prima del COVID. Per Bruno Barbieri tappa in Tuscia alla ricerca del migliore hotel in questa zona a cavallo tra Lazio, Umbria e Abruzzo ad alto tasso di romanticismo e atmosfere medioevali.

Per i quattro albergatori in gara è arrivato il momento di incontrarsi e di testare le proprie strutture: come vuole il format, ciascun concorrente trascorrerà una notte dell’albergo degli altri provandone ospitalità, servizi, pulizia, comfort. Ognuno darà un voto da 0 a 10 a location, camera, servizi, prezzo che porterà a una prima classifica parziale, cui verranno aggiunti i voti – segreti – di Barbieri che potrà così confermare o stravolgere il risultato. In palio 5.000 euro da investire nella prossima struttura.

Ma conosciamo meglio i 4 hotel in gara martedì 13 ottobre 2020.

Bruno Barbieri 4 Hotel in Tuscia: gli alberghi in gara

Castello di Proceno – Procenio

Cecilia è la proprietaria di questo castello medievale, della sua famiglia da generazioni: lei stessa è contessa, ma non ama che si usi il suo titolo. La struttura è in realtà di un vero e proprio borgo, costituito dal castello con torre, al cui interno è presente un museo visitabile, e da altri piccoli edifici adibiti a camere, appartamenti e ristorante.

Residenza Palazzo Fortuna – Civita Castellana

Clara è la proprietaria di questa struttura nel centro storico di Civita Castellana, in un palazzo che sorge su preesistenti strutture medioevali ma assume l’attuale forma architettonica nel 1500. La Residenza offre 6 suite tra antico e contemporaneo. Pur non facendo l’albergatrice da molto tempo, Clara ha le idee molto chiare in fatto di hotellerie e ha puntato su un’ospitalità di lusso.

Hotel Relais Falisco – Civita Castellana

Michela è la direttrice di questo 4 stelle con 43 camere, sito in un antico palazzo papale del 1600. Michela è abbastanza nuova nella carriera alberghiera ma la sua passione e determinazione l’hanno subito portata ad amare il suo lavoro.

Antico Borgo – Sutri

Federico è il proprietario di questo piccolo borgo medioevale nel cuore della Tuscia. È immerso in un verde parco di 8 ettari ed è composto da vari edifici tra cui una chiesa in cui vengono celebrati matrimoni. Ha uno stile rustico e contemporaneo molto curato.

Bruno Barbieri 4 Hotel, come seguirlo in diretta tv e in live streaming

Il programma è una produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia e va in onda ogni martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), in streaming su Now Tv e Sky Go ed è poi disponibile on demand. L’ultima puntata è fissata per martedì 20 ottobre, quando Barbieri andrà a Palermo. Dalla settimana dopo spazio alla seconda stagione di Antonino (Cannavacciuolo) Chef Academy.