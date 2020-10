Antonino Chef Academy torna su Sky Uno con la sua seconda stagione da martedì 27 ottobre 2020 in prima serata. Terminato il giro d’Italia di 4 Hotel con l’amico e collega giudice Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo prende possesso del prime time del martedì con altre 6 puntate di questo format originale prodotto da Endemol Shine Italy per Sky.

Una classe nuova di zecca composta da 10 aspiranti chef di età compresa tra i 18 e i 23 anni, pronti a sfidarsi per conquistare un posto nella brigata dello 2 Stelle Villa Crespi: e quello si che è un master.

La seconda stagione di Antonino Chef Academy è stata realizzata già in Pandemia, seguendo tutti i protocolli sanitari utili a garantire la sicurezza di cast e crew. La struttura del programma non cambia: in ogni puntata i concorrenti dovranno sostenere tre Test, quello sulle Tecniche di Cucina – parte applicativa della dimostrazione fatta da Chef Cannavacciuolo, sempre accompagnato dal suo sous chef Simone Corbo -, il Test Fuori Sede (ovvero l’Esterna con l’ospite) e il Test di Approfondimento, la manche individuale sulle nozioni apprese durante la lezione specialistica tenuta da un “professore” ospite. Per ogni prova, Antonino darà un voto e l’allievo con il voto più basso a fine puntata dovrà lasciare la scuola.

Molto ricco anche il parterre degli ospiti di questa seconda edizione, tra Stellati e Chef di diverse provenienze. Tra loro Michelangelo Mammoliti, 2 stelle Michelin, enfant prodige della ristorazione italiana; Elsa Viana, tra le più apprezzate chef africane, che mixa le origini dell’Angola alle sue esperienze internazionali e che ora dirige una società di catering e personal chef operativa in tutta Europa; Salvatore Tassa, chef de Le Colline Ciociare di Acuto (FR) e autodidatta, che ha trasformato la trattoria di famiglia in un ristorante da una Stella Michelin; Fabrizio Fiorani, classe 1986, Membro dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani ma di stanza a Tokyo, dove ha ottenuto il titolo di Asia’s Best Pastry Chef 2019; Cristina Bowerman, chef del Glass Hostaria a Trastevere, una stella Michelin dal 2010, che il pubblico di MasterChef ha avuto il piacere di conoscere; quindi Ana Roš, ex atleta della nazionale jugoslava di sci e prima chef a ottenere due stelle Michelin in Slovenia. Una carrellata di nomi di prestigio, ma soprattutto di storie esemplari, da cui i ragazzi possono imparare non solo tecniche, ma soprattutto esperienze.