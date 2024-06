4 di sera, si torna al talk polarizzante, ma con scarsi risultati

4 di sera sembra voler riportare su Rete 4 un talk in cui si confrontano posizioni in aperto contrasto tra loro. Il risultato non convince

Fin dall’ingresso in studio Francesca Barra e Roberto Poletti chiariscono il senso del nuovo 4 di sera. I due entrano da punti diversi convergendo nel tavolo dal quale conducono la nuova trasmissione dell’access prime time di Rete 4. “Noi arriviamo da direzioni opposte eppure ci ritroviamo qui al centro a discutere” spiega Poletti.

Il programma nel corso della prima puntata cerca di proporre una serie di temi che si prestano a far assumere posizioni antitetiche. Si parte dalle parole di Giorgia Meloni che lamenta un clima di odio nel paese. Si prosegue poi con la vicenda della casa abusiva occupata da Ilaria Salis, per concludere nel finale con un immancabile confronto sul generale Vannacci.

I temi sono al centro della discussione politica di questi giorni, con l’unica eccezione di Vannacci che sembra inserito apposta per suscitare sentimenti contrastanti. La declinazione scelta da 4 di sera per affrontarli è quella del confronto contrapposto, anche a livello visivo, fra due diverse fazioni.

I toni, fortunatamente, non si alzano e il confronto rimane sempre pacato. Quasi una delusione per gli amanti del genere che probabilmente si aspettavano un talk in cui ai due conduttori spettasse il compito di aizzare il confronto in studio. Roberto Poletti non si risparmia nelle sue punzecchiature, mentre Francesca Barra cerca di restare più nel ruolo.

Alla giornalista in questo debutto manca però la scioltezza, che probabilmente nel corso delle settimane potrà acquisire. Non pervenute invece le domande del pubblico da casa che Poletti aveva tentato di coinvolgere a inizio puntata, dando il numero di telefono, sulla falsariga di quanto fatto con Mattino 4.

La debolezza di 4 di sera sembra stare proprio nel fatto che a discapito di un ritorno al talk polarizzante non corrispondano altrettanti toni. Non che questo sia un male, ma l’effetto creato è straniante. La ricetta proposta è nota, la ciambella sfornata però non ha ancora il buco.