4 di sera, Rampini si irrita con Poletti: “Di America parlo io perché se no chiudo” (VIDEO)

In collegamento con 4 di sera per commentare il primo dibattito tra Biden e Trump, Federico Rampini si è innervosito con Roberto Poletti

Sulla carta sembrava un innocuo collegamento quello che ha visto protagonista questa sera Federico Rampini a 4 di sera. Il giornalista è stato accolto in collegamento da Francesca Barra, che lo ha interpellato riguardo al primo dibattito tra Joe Biden e Donald Trump.

Quando la Barra è passata poi a sollecitarlo circa una possibile discesa in campo di Michelle Obama al posto di Biden, mentre Rampini stava intervenendo, Roberto Poletti ha cercato di dare la parola a Pietro Senaldi, presente anche lui in collegamento. “No Senaldi, di America parlo io perché se no chiudo” è sbottato Rampini. Poletti, stupito dello sfogo del giornalista, non è riuscito a ribattere.

“Mi era stato detto che questa era un’intervista. Se devo partecipare ad una specie di dibattito, no” ha spiegato seccamente la firma del Corriere della Sera. “Guardi che stiamo facendo un’intervista” ha tentato di rispondere Poletti, che è stato nuovamente interrotto da Rampini. “Siccome io ho dieci minuti di tempo, sono dieci minuti di un’intervista. Se mi volete ascoltare bene, se no ho un mare di altre cose da fare” ha chiarito Rampini.

Rampini, in collegamento con #4disera, si irrita con Poletti: "Di America parlo io perché se no chiudo. Mi era stato detto che questa era un'intervista. Se devo partecipare ad una specie di dibattito, no". pic.twitter.com/ng7MXICFVe — Niccolò Fabbri (@niccolo_fabbri) June 28, 2024

Roberto Poletti a questo punto ha consentito al suo ospite di concludere il suo intervento. Prima di congedarsi da Rampini, Poletti, facendo notare che sullo schermo era comparsa anche la copertina del suo ultimo libro, ha ironizzato: “Guardi quanto sono cattivo. Le faccio vedere anche la copertina del libro, augurandovi che lo acquistino da casa perché merita, eh”.

Proprio al termine dell’intervento di Rampini, Poletti non ha perso l’occasione per tornare sull’episodio di qualche minuto prima: “Grazie Rampini, la saluto perché lei Senaldi non lo vuole sentire, mentre io invece sì e con piacere”. Chiudendo l’ultima puntata settimanale di 4 di sera (qui la recensione della prima puntata), Poletti non si è poi risparmiato un’ultima battuta: “E anche questa sera è andata. La pazienza che ho avuto la sa solo… (alzando le mani al cielo, ndr)”.