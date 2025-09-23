4 di Sera, perché Paolo Del Debbio è stato sostituito da Mario Giordano

Colpo di scena nello studio di 4 di Sera, il programma dell’access prime time di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio. Al momento dell’ultima messa in onda, lunedì 22 settembre, quest’ultimo è stato sostituito da Mario Giordano. Un cambio improvviso che ha lasciato nel pubblico un po’ di stupore.

Mario Giordano prende il posto di Del Debbio

Il programma incentrato sull’approfondimento politico è tornato nel palinsesto televisivo l’8 settembre e va in onda, dal lunedì al venerdì nella fascia dell’access prime time, dalle 20.30 alle 21.20, in diretta dallo studio 7 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese. La puntata andata in onda il 22 settembre non è stata però capitanata da Paolo Del Debbio ma dal suo sostituto Mario Giordano. Il motivo? Il conduttore è rimasto bloccato nel traffico di Milano, per via degli scioperi che ci sono stati in giornata. “Bentornati a 4 di Sera, oggi è stata una giornata particolare” – ha esordito in studio Giordano – “una giornata in cui abbiamo visto immagini impressionanti in giro per Italia. E’ bloccata l’Italia ma prima di farvi vedere queste immagini e raccontare cosa è successo nel nostro Paese bisogna spiegare perché ci sono io”.

E ancora: “Non è che ho sbagliato studio, non è che ho sbagliato strada. Ci doveva essere Paolo Del Debbio. Questo è il posto di Paolo Del Debbio”. Quest’ultimo è poi intervenuto telefonicamente affermando che in 20 anni di carriera non gli era mai successa una cosa del genere. “Sono imbottigliato in questo cacchio di traffico di Milano” – ha continuato – “a causa degli scioperi e dell’acqua e di tutto. Sembra di essere in un paese del terzo mondo“. Giordano ha poi scherzato affermando che anche lui è ora ostaggio delle manifestazioni. “Ti hanno preso i Propal e ti hanno tenuto in ostaggio oggi“, ha infine concluso lui.

Il tema dello sciopero, organizzato per sensibilizzare la questione palestinese, è stato d’altronde trattato nel corso della puntata. Alla fine, Paolo Del Debbio si è congedato e ha detto: “Mi dispiace moltissimo, ti ringrazio e mi scuso con il pubblico”. Il conduttore tornerà in studio nella puntata di oggi 23 settembre.