Le celebrazioni per i 70 anni della tv, o meglio della Rai, stanno puntellando l’offerta tv in questo 2024. Tra gli appuntamenti immaginati per festeggiare questi primi 70 anni – tra cui ricordiamo 70×70 Lo sapevate che e Teche Kids – La TV dei Ragazzi fa 70! – spicca 30×70 Se dico donna, un Original RaiPlay disponibile in piattaforma dallo scorso 3 settembre con 5 nuovi episodi rilasciati ogni martedì, ma che da lunedì 16 settembre approdano anche in tv, alle 9.55 su Rai 2.

In tutto il programma, prodotto da Rai Contenuti Digitali e Transmediali e Rai Teche, consta di 30 brevi ritratti (mediamente di 5′ l’uno) di altrettante donne che hanno fatto la storia della Rai, davanti o dietro le telecamere. Non è un caso, certo, che il primo appuntamento sia stato dedicato a Fulvia Colombo, colei che annunciò ufficialmente l’inizio delle trasmissioni regolari della Rai Tv il 3 gennaio del 1954, ma è altrettanto significativo che il secondo episodio riguardi Anna Marchesini, che con Franca Valeri (protagonista della quinta puntata) ha cambiato la comicità in tv, e non solo al femminile.

Donne fuori dagli schemi

Non deve essere stato facile scegliere ‘solo’ 30 professioniste in 70 anni di tv per gli autori del programma, scritto da Lorenza Fruci e Luca Rea con la consulenza di Anna Bisogno e con Francesca Barolini alla conduzione. Ancor più difficile selezionare le parti da includere nei brevi filmati attinti dallo sconfinato archivio delle Teche Rai, ma il risultato è notevole: la brevità di ciascun appuntamento non soffoca la grandezza delle protagoniste, anzi sollecita la curiosità, invitando il pubblico a ‘scavare’ nell’offerta di RaiPlay per ‘saperne’ di più.

Elda Lanza, Ave Ninchi, Tilde Capomazza, ma anche l’iconica critica tv ‘esplosa’ tra la fine degli anni ’90 e 2000 Claudia Vinciguerra, insieme a leggende come Mina, Raffaella Carrà, Sandra Mondaini, Delia Scala definiscono un pantheon di riferimento di cui si sente sempre più la mancanza.

Il minimo comun denominatore di questi 30 nomi – talvolta sorprendenti e per questo ancora più apprezzati – è nell’aver superato gli stereotipi, rappresentando una novità o una discontinuità nella scena radio-tv italiana – da subito dominata dal maschile -, diventando un costante riferimento e un modello da seguire per il pubblico, in particolare per quello femminile. Ed è bene che tutti, dai più giovani a chi le ha viste ‘in azione’, le ricordino, imparando così anche qualcosa sul nostro passato e, inevitabilmente, sul nostro presente…