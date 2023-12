Sarebbe potuto essere l’anno del rilancio televisivo di Pino Insegno, è stato invece quello delle polemiche, prima per la sua ‘raccomandazione’ politica e poi per il fragoroso flop de Il Mercante in fiera. Il 2023 è un anno che il doppiatore e conduttore, che ha perso L’Eredità (da cui è stato rimosso senza spiegazione alcuna Flavio Insinna), non si dimenticherà facilmente. Più o meno come Barbara d’Urso, trombata di lusso di Mediaset (tecnicamente il contratto scade proprio alla fine di questo mese, ma è stata fatta fuori dai palinsesti del Biscione sin da settembre).

Il fatto che l’assenza di Belen Rodriguez da Le Iene e da Tu sì que vales sia risultata sostanzialmente impalpabile la dice lunga sulla necessità da parte della showgirl argentina di ripartire da zero. Considerando che la carta delle rivelazioni sui tradimenti del marito Stefano De Martino è stata già giocata…

Se pensate che il 2023 sia stato negativo per voi, pensate per un attimo a… Andrea Giambruno. I fuori onda trasmessi da Striscia la notizia hanno distrutto la sua immagine e, forse in maniera definitiva, la sua carriera. Era fino a pochi mesi fa first gentleman e conduttore in rampa di lancio di un programma quotidiano tutto suo. Ora è sparito dal video, ha perso ‘potere’ all’interno di Mediaset e come canta Daniele Silvestri “più in basso di così c’è solo da scavare“. Annus horribilis.

Un 2023 top sui social, ma flop in tv

Khaby Lame era il vero nome nuovo di Italia’s got talent, per la prima volta su Disney+, ma la sua perfomance da giudice, al debutto assoluto in tv, non ha lasciato particolari tracce. Sul fronte social, dove ha un enorme seguito, ha ovviamente aiutato lo show, ma, come dire… trattasi davvero di minimo sindacale.

La più attesa a Sanremo era Chiara Ferragni. E quindi il suo lo ha fatto: ha creato hype, ha generato e alimentato discussioni social (e non solo), ha diviso, ha polarizzato il dibattito, ha scazzato con il marito, ha fornito materiali per i nuovi episodi di The Ferragnez. Deludente, però, il suo apporto dal punto di vista meramente televisivo. In particolare, desolante il monologo/letterina portato sul palco del teatro Ariston. Il dirompente caso del panettone esploso pochi giorni fa colora di grigio scuro – tendente al nero – il suo 2023.

Gli altri delusi della tv nel 2023

Se Serena Bortone ha dovuto fare i conti con la retrocessione su Rai3 (Che sarà), dopo la chiusura di Oggi è un altro giorno su Rai1, dalle parti della tv pubblica qualche problemino da gestire lo ha avuto anche Michele Guardì. Le vecchie registrazioni audio trasmesse da Le Iene lo hanno inguaiato. Ma in Italia c’è chi riesce a cadere sempre in piedi.

Anno negativo per Enrico Papi. Rimasto al palo: dopo la perfomance da opinionista all’Isola dei famosi, Mediaset gli ha affidato le chiavi di Italia 1. Ma Tilt è stato rinviato e di lui si sono perse le tracce.

Forse è questione di aspettative, per carità, ma c’è davvero qualcuno che pensa che Luciana Littizzetto abbia fatto la differenza a Tu sì que vales, dove ha preso il posto di Teo Mammucari, nel frattempo finito a battibeccare con la giuria di Ballando con le stelle?

A proposito di domande: chi se lo sarebbe mai aspettato che la storia tra Morgan e X Factor sarebbe finita così? Spoiler: tutti.