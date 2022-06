Il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II ha influenzato anche le tradizioni tv italiane, almeno per i telespettatori appassionati di ‘royal events’. Il 2 giugno, infatti, il Regno Unito celebra ufficialmente il compleanno della Regina, nata il 21 aprile del 1926 ma tradizionalmente celebrata dai suoi sudditi il 2 giugno, nell’anniversario della sua incoronazione. Una data doppiamente simbolica in questo 2022 che segna il 70esimo anniversario del suo regno, iniziato il 6 febbraio 1952, alla morte dell’amato padre Albert, re Giorgio VI.

Dicevamo che questo evento in sé storico – solo il Re Sole a oggi ha regnato più di Elisabetta II, ma è stato incoronato a 5 anni quindi direi che non vale… – ha modificato in qualche modo anche le abitudini televisive degli italiani rimasti a casa nel giorno di festa. Solitamente per noi il daytime del 2 giugno è segnato dalla Parata Militare (sempre più civile) ai Fori Imperiali, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo due anni di stop a causa della pandemia – e soprattutto dopo la fine del Settennato, che poteva aprirgli le porte della più che meritata pensione – il Presidente Mattarella è tornato sulle gradinate azzurre per ricevere gli onori delle Forze Armate e per salutare rappresentanti della società civile, su tutti medici e infermieri in prima linea in questi anni contro il Covid (ma per i quali sembra non ci sia spazio in termini di condizioni di lavoro e di trattamento economico). Come vuole la tradizione, l’evento clou della Festa della Repubblica è stato trasmesso in diretta da Rai 1 e seguito con uno speciale Tg1 cpn il commento over di Elisa Anzaldo e Nadia Zicoschi che è iniziato alle 9.45 alle 11.30.

Questa volta la Parata del 2 giugno ha avuto la ‘diretta concorrenza’ dell’evento di punta della monarchia europea ‘per eccellenza’, ovvero il Trooping The Colour trasmesso in diretta tv da Real Time dalle 11.00 e per oltre due ore. Le immagini della BBC sono state commentate in diretta – e con molte interruzioni pubblicitarie – da Francesco Vicario e Flavia Cercato.

E cosi per una mezz’oretta il pubblico tv ha potuto ‘scegliere’ tra Monarchia e Repubblica, tra parate ad alto tasso di show e con densità fashion e gossip da grande evento hollywoodiano, e sfilate impreziosite più che altro dal sorriso del Presidente. Due eventi molto diversi, per natura e per copertura tv: il set del live della BBC non è proprio da tutti i giorni.