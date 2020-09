Le Iene, l'accordo con la Gialappa's ancora non c'è. Il trio guarda anche a Rai e Sky (Retroscena Blogo)

Di Massimo Falcioni mercoledì 16 settembre 2020

La Gialappa's Band non ha ancora firmato il contratto per la nuova stagione a Le Iene. Il trio guarderebbe anche a Rai e Sky

Nonostante Davide Parenti li avesse confermati in conduzione già un mese fa, il futuro della Gialappa’s Band a Le Iene ad oggi è tutt’altro che scontato. Il contratto al momento non è ancora stato firmato e ogni possibilità su altre avventure professionali non va scartata.

Per quanto sia alto l’ottimismo riguardo al raggiungimento di un nuovo accordo con Mediaset, vanno segnalati anche dei contatti avvenuti con la Rai e con Sky. Insomma, un trio che guarda su altrettanti fronti.

Dall’approdo in Rai al ritorno a Cologno nel 2017 per passare al contratto rinnovato l’anno passato non prima di essere stati avvicinati a Discovery, La7 e le stesse Sky e Rai. Se fino al 2015 la convivenza con Mediaset era risultata solida, con un sodalizio lungo ben venticinque anni, nell’ultimo lustro Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci sono stati protagonisti di clamorosi trasferimenti, ritorni alla base e inaspettate trattative.