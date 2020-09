Retroscena Blogo: Rai1, il programma di Convertini e Falchi verso la chiusura anticipata, ecco perché

Di Massimo Galanto mercoledì 16 settembre 2020

Stando alle nostre indiscrezioni, la rete avrebbe deciso di piazzare al posto di C’è tempo per le repliche di Linea Verde Radici

Novità nel daytime di Rai1. Secondo quanto risulta a Blogo, la rete sarebbe orientata a chiudere con una settimana di anticipo C’è tempo per, il programma condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini. Il motivo sarebbe legato ai bassi ascolti fatti registrare nella nuova collocazione – temporanea, in attesa della partenza (slittata al 28 settembre) di E’ sempre mezzogiorno di Antonella Clerici - delle ore 12.00.

C'è tempo per, dopo un'estate di risultati buoni alle ore 9.55 (generalmente tra il 12 e il 14% di share), è crollato negli ascolti nelle due settimane (la seconda è in corso) di messa in onda a mezzogiorno (ieri 9% nel programma e 7,5% nell'Extra). L'ultima puntata dovrebbe essere quella di venerdì 18 settembre.

Stando alle indiscrezioni in nostro possesso, da lunedì prossimo su Rai1 in quella fascia oraria dovrebbero essere proposte le repliche di Linea Verde Radici, fortunata trasmissione andata in onda in estate con la conduzione di Federico Quaranta. La decisione definitiva dovrebbe arrivare nelle prossime ore, anche se l'orientamento della Rai sembra essere quello da noi descritto sopra.

Convertini tornerà in onda su Rai1 comunque da domenica prossima alla guida, insieme a Ingrid Muccitelli e Peppone, di Linea Verde. Il futuro televisivo della Falchi, invece, al momento più incerto.