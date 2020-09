Flavia Vento lascia la casa del Grande Fratello Vip 5: è il quarto ritiro in 4 reality show

Di Fabio Morasca mercoledì 16 settembre 2020

Flavia Vento ha lasciato la casa di Cinecittà dopo nemmeno 24 ore.

Nelle prime 24 ore di Grande Fratello Vip 5, è successo di tutto.

In ordine di tempo, Tommaso Zorzi ha dovuto lasciare momentaneamente la Casa a causa della febbre, che ha avvertito nelle ultime ore, e per sottoporsi ad ulteriori controlli medici per malori legati alla sinusite, Fausto Leali avrebbe tessuto le lodi di Benito Mussolini, dichiarando un classico ossia che "ha fatto anche cose buone", a Pomeriggio Cinque, invece, durante un collegamento con la Casa, la contessa Patrizia De Blanck è apparsa praticamente nuda per qualche secondo e ora, Flavia Vento, si è ritirata, lasciando la casa di Cinecittà.

Il suo ritiro era pressoché certo, considerato i precedenti che TvBlog ha prontamente ricordato, una volta ufficializzata la sua partecipazione al GF Vip 5.

Riassumendo, un ritiro a La Fattoria e due ritiri in altrettante edizioni de L'Isola dei Famosi.

Nella casa di Cinecittà, un reality show nettamente più tranquillo rispetto a quelli precitati, con notevoli ed evidenti agi, però, Flavia Vento è riuscita a fare di "meglio", non resistendo nemmeno 24 ore, praticamente.

Flavia Vento ha lasciato il Grande Fratello Vip perché ha cominciato ad avvertire la mancanza dei suoi 7 cani. Per non lasciarli soli (ma non era un problema che poteva risolvere prima di entrare?), quindi, la showgirl ha fatto le valigie e ha lasciato il gioco.

Per tutta la sera, durante la giornata di oggi, Flavia Vento ha tentato di parlare con qualcuno della redazione, in confessionale. I tentativi di Matilde Brandi di tranquillizzarla non hanno sortito gli effetti sperati.

Poco prima, la Vento aveva avuto anche uno scontro con la De Blanck.