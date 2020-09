Radio2 Social Club: la diretta della prima puntata della nuova stagione di oggi, martedì 15 settembre

Di Claudia Cabrini martedì 15 settembre 2020

La diretta della prima puntata di Radio2 Social Club, che ha riacceso i microfoni proprio questa mattina, martedì 15 settembre

09:15 In collegamento video anche Neri Marcoré, che si auto-introduce in puntata... Piangendo. Ovviamente è uno sketch.

09:10 Emma spiega a Luca Barbarossa come affrontare gli haters, visto che lei per prima è stata più volte attaccata da una parte di pubblico sui social: "Non bisogna rispondere agli Haters con l'odio, bisogna rispondere con l'intelligenza"

09:05 La conduzione di Barbarossa si sposta sul palco. Finalmente, seppur ancora molto ci sia da fare, qualcuno si è ricordato che esista anche la tv. In altro caso gli speaker non si starebbero comportando in questo modo, dopotutto. Li troviamo infatti in pieno centro palco con gelato in mano. Anche con Emma si torna all'Attualità: "A scuola che tipo eri?".

09:00 Già arrivata la prima ospite di questa nuova stagione, che si esibisce con una live sul palcoscenico. Si tratta di Emma Marrone, che in live canta il suo nuovo singolo. Sa di essere anche in televisione? Forse se lo è scordato - di fatto la parte di intrattenimento televisivo manca, ma stavolta avendo anche un intero palco a disposizione la cosa non sarebbe dovuta accadere.

09:00 Il programma verte ovviamente anche sull'Attualità ma a modo suo. Si parla di Domenica In, della mancata partecipazione del Premier Conte che avrebbe dovuto essere in collegamento con Mara Venier domenica scorsa, e poi della ripartenza - della scuola, del mancato compagno di banco che quest'anno non si può avere, il tutto sempre condito dalla solita incredibile ironia.

08:45 Studio più grande e musica dal live per questa nuova ripartenza del programma, sempre in diretta dalla Sala B di Via Asiago. La sigla e poi la voce femminile di Frances Alina Ascione accolgono il pubblico da casa e gli ascoltatori.

Mostra il resto del contenuto...

Radio2 Social Club: nuova stagione al via da questa mattina, martedì 15 settembre

Dodicesima stagione in partenza proprio questa mattina con Luca Barbarossa e Andrea Perroni dal lunedì al venerdì alle 10:35 per Radio2 Social Club, che proprio a partire da questa mattina riaccende i microfoni in diretta dalla Sala B di via Asiago.

Sempre la musica dal vivo al centro della trasmissione radiofonica anche trasmessa in tv, con anche per quest'anno la novità della musica del vivo grazie ala Social Band di Stefano Cenci, con la voce di Frances Alina Ascione. Ospite della prima puntata Emma Marrone, ma tra le voci che si alterneranno ai microfoni nel corso della nuova stagione troveremo anche Neri Marcorè, Lodo Guenzi, frontman della band Lo Stato Sociale e la stand up comedian Martina Catuzzi che porterà una visione del mondo tutta al femminile.



Radio2 Social Club: dove ascoltarlo e dove vederlo?

è in diretta streaming audio su RaiPlayRadio, sugli account social di Rai Radio2, Facebook, Instagram, Twitter e Telegram (con extra e contenuti speciali) e presto in videostreaming anche su RaiPlay.