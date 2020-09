Tutto su mia madre, nuovo docu-reality su Rai 3: la prima puntata di questa sera, lunedì 14 settembre

Di Claudia Cabrini lunedì 14 settembre 2020

Tutto su mia madre: la forza delle madri raccontata dai loro stessi figli. Prima puntata stasera, lunedì 14 settembre

Un nuovo docu-reality quello che debutterà proprio a partire da questa sera alle ore 20:25 circa su Rai 3, prodotto da Stand By Me e in onda in pre-serata tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Si intitolerà Tutto su mia madre, e ci porterà a scoprire alcune vite ordinarie e allo stesso tempo straordinarie di diverse mamme italiane. Un ritratto anticipato da due aggettivi, emozionante e sorprendente, che vorrebbe raccontare quella che da sempre è una delle figure fondamentali della vita di tutti noi.

Come anticipato da mamma Rai, Tutto su mia madre ci farà conoscere ben trenta donne di età, storie, provenienze, caratteri ed estrazioni sociali differenti, tra le quali troveremo anche ex sportive, attiviste, imprenditrici, casalinghe, o donne scampate alla persecuzione nazista ma non solo. Ad introdurci in punta di piedi nel loro mondo incantato i loro figli, pronti a scoprire la vita sorprendente, passata e presente, delle loro madri, ripercorrendola insieme a noi.

Questa sera conosceremo Vania e Maria Giulia, originarie di Bologna. Vania è la figlia di un militante del PCI che decide di chiamarla così in onore di un soldato russo. È una femminista convinta, una sessantottina, che però si dimostra molto apprensiva e protettiva nei confronti della figlia, Maria Giulia. Le sue preoccupazioni aumentano quando la ragazza decide di lasciare un lavoro stabile per gestire un bar. Proprio a causa delle ansie materne le due subiscono un allontanamento, per poi riavvicinarsi in un momento per entrambe molto difficile.



Tutto su mia madre: dove vederlo?

andrà in onda ogni sera, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20:25 circa su Rai 3. Potremo vederlo anche in diretta streaming dal portale online di Rai Play, oppure in replica in streaming sempre dal portale di Rai Play ad almeno 24 ore dalla messa in onda del programma in tv. In occasione della prima puntata di questo nuovo docu-reality, anche noi di Tvblog vi racconteremo in diretta l'episodio in onda questa sera. Lo seguiremo con una sessione di Live Blogging a partire dalle 20:25 circa. A più tardi!