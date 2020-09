Blogo retroscena: quei maghi di Magalli e Giusti nella prima serata di Rai2?

Di Hit lunedì 14 settembre 2020

In arrivo un nuovo show di prima serata sulla seconda rete della Rai ?

Loro sono e saranno i mattatori dell'intrattenimento della seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Ci riferiamo a Max Giusti, reduce da un grande successo con la ripartenza di Boss in incognito che ha vinto la serata del martedì e Giancarlo Magalli, gran ciambellano del mezzogiorno di Rai2 con I fatti vostri che riparte oggi e non solo di quello.

Due uomini di spettacolo che hanno fatto della battuta e del sense of humor i loro cavalli di battaglia e che pare presto possano diventare alleati in un nuovo programma di prima serata della seconda rete della televisione di Stato. Insieme dunque per una strana coppia al debutto in tv in uno spettacolo di varietà che avrà come spina dorsale il mondo della magia.

Un po' come accade in passato nel Sim Sala Bim di Paolini & Silvestri condotto da Silvan, oppure nel Zum Sum Zum di Eros Macchi con Alexander, oppure ancora nel Con un colpo di bacchetta con Tony Binarelli, Il nuovo show di prima serata di Rai2 strizzerà l'occhio al delicato ed affascinante mondo della magia e della prestidigitazione con in campo Magalli e Giusti pronti a sfidarsi a colpi di numeri di magia.

Insomma uno show a tutta famiglia che pare possa prendere il via ad inizio del prossimo anno, su una rete, la seconda, che concentrerà la quasi totalità della sue -scarne- risorse alla prima serata.