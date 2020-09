Stasera Italia, puntata 14 settembre 2020: anticipazioni e diretta

Di Alberto Graziola lunedì 14 settembre 2020

Stasera Italia, prima puntata 14 settembre 2020: anticipazioni, diretta e recensione

Stasera Italia torna questa sera, dalle 20.30 alle 21,25, su Rete 4. Alla conduzione Barbara Palombelli che, sempre nella giornata di oggi, tornerà anche con le nuove puntate di Forum, su Canale e sempre su Rete 4 con lo Sportello pomeridiano.

La conduttrice e scrittrice ha condiviso il video del suo intervento al tg5 dove anticipa alcune dei temi di questa sera. Si parlerà di referendum ai tempi del Coronavirus, con il timore delle persone anche ad andare a votare e a muoversi, in questi ritorno ad una nuova normalità. Ovviamente al centro dei temi anche il Covid-19 con le problematiche anche economiche per diverse realtà e società, negozi e attività che non sono più state in grado di riaprire. Voce, quindi, alle persone, con i temi di cronaca e attualità al centro dell'ora di dibattito e confronto.

Noi di TvBlog seguiremo questa prima puntata con il nostro consueto e puntuale liveblogging. A più tardi!