Forum, la 36ma edizione: diretta prima puntata del 14 settembre 2020

Di Marco Salaris lunedì 14 settembre 2020

Barbara Palombelli torna in diretta su Canale 5 e Rete 4 per nuove cause sui temi sociali.

Dopo un lungo periodo di repliche riapre il tribunale televisivo di Forum in diretta con Barbara Palombelli da oggi lunedì 14 settembre 2020 sia nella versione mattutina dalle 11 alle 13 su Canale 5 e nel segmento pomeridiano alle ore 14 su Retequattro con Lo Sportello di Forum.

Scenografia rinnovata e studio adeguato alle misure anti-covid saranno le prime novità che balzeranno all'occhio, ma non è tutto. Gli opinionisti saranno in collegamento da casa - tra questi Giovanna e Nadir - e l'introduzione dell'avvocato d'ufficio. La difficoltà di movimento e la paura della socialità che caratterizzano questo delicato periodo hanno portato ad un nuovo inserimento, la figura di un terzo che rappresenta la parte in causa.

Per quanto riguarda le conferme, la squadra di giudici composta da Melita Cavallo, Nino Marazzita, Simona Napolitani, Gianfranco D’Aietti e Bartolo Antoniolli.

Non mancheranno i ragazzi di Forum: Paolo Ciavarro (che torna dopo diverso tempo a far parte del programm), Camilla Ghini, Sofia Odescalchi, Edoardo Donnamaria, Ladislao Liverani, l'influencer Giulietta (Campesi) e i giornalisti Claudio Giambene e Giulia Lea Giorgi.

Al centro delle cause che verranno discusse in studio: temi divisivi e moderni che saranno affrontate attraverso storie di vita quotidiana, casi che troveranno una soluzione secondo l’arbitrato previsto dal Codice di Procedura Civile.



Forum, social network

E' possibile commentare Forum sulla pagina ufficiale di Facebook o su Twitter, all'account @Forummediaset, utilizzando l'hashtag #Forum.



Forum 2020-2021, dove guardarlo in tv e streaming

E' possibile vedere Forum su Canale 5 anche in HD al canale 505 del digitale terrestre, in streaming sul sito ufficiale di Mediaset e sull'app per smart tv, tablet e smartphone. Da domani, si potranno vedere le puntate nella sezione On Demand.