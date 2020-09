Domenica Live diretta prima puntata 13 settembre 2020: anticipazioni

Di Sebastiano Cascone domenica 13 settembre 2020

Diretta prima puntata Domenica Live stagione 2020 - 21

Domenica Live, il contenitore domenicale, condotto da Barbara d'Urso, torna, stasera, 13 settembre 2020, alle 17:20, su Canale 5.

Domenica Live 2020 - 21, prima puntata, ospiti

Gli ospiti della prima puntata di 'Domenica Live', stagione 2020 - 21, sono Soleil Sorgè che racconterà la propria verità sulla storia con Andrea Iannone; ci sarà Enzo Salvi con il suo pappagallo; ed, ancora, Daniel McVicar, l'amatissimo Clark della soap opera 'Beautiful' a processo per presunti maltrattamenti all'ex moglie.

Domenica Live 2020 - 21, dove vederlo in diretta tv e live streaming

Domenica Live va in onda su Canale 5 e su Canale 5 HD, ogni domenica, a partire dalle ore 17.20.

La puntata è visibile anche in streaming su Mediaset Play, dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda nella sezione On Demand.



