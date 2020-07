Live non è la d'Urso, Domenica Live e Pomeriggio cinque: un promo per tre (VIDEO)

Di Marco Salaris martedì 21 luglio 2020

La conduttrice torna a settembre con le trasmissioni in day time e il prime time: lo spot in onda su Canale 5.

20 luglio 2020, ore 15:50. Barbara d'Urso lo aveva preannunciato con un tweet sibillino per aizzare la curiosità: "Cosa succederà?". L'orologio puntato a quell'ora su Canale 5 ci fa capire che il promo - anticipato a spizzichi e bocconi sul suo profilo Instagram nei giorni scorsi - è finalmente in onda a un mese e mezzo dal ritorno in onda della conduttrice che per il momento si gode le vacanze dopo una lunga stagione terminata esattamente 30 giorni fa, il 21 giugno 2020.

La novità di quest'anno è che lo spot promozionale si fa per tre, sia per Pomeriggio cinque (in onda con la tredicesima edizione da lunedì 7 settembre) che per Domenica Live e Live non è la d'Urso (entrambe di ritorno il prossimo 13 settembre).

Abituati a idee fuori dai canoni tradizionali dei promo visti e stravisti, la conduttrice questa volta mette le vacanze al centro di tutto. Nella prima parte la d'Urso entra nel suo camerino per preparare una valigia che la porterà chissà in quale lido. Sceglie una maglia sulla quale si anima la sua entrata nello studio di Pomeriggio cinque, ne adocchia una seconda dove spunta il logo di Domenica Live e perché non metterci anche un terzo vestito, lo si nota sull'appendiabiti, è nominato Live non è la d'Urso.

Spazio anche per due oggetti diventati cult nei contenitori della presentatrice, la busta choc gold e nientepopòdimenoche la macchina della verità direttamente dall'Alabama.

E allora via a godersi l'estate nelle assolate spiagge tropicali? oppure tuffarsi fra i mari più belli dello stivale? Macchè! Barbara d'Urso si accontenta di una sdraio e del sole di Cologno Monzese, tra gli edifici di Mediaset, la sua seconda casa. Si diverte a giocare con la fontanella situata davanti agli studi del centro di produzione da dove avverte: "io vi aspetto qua" mentre la bagnina (d'Urso) la invita ad allontanarsi.

Con un sorriso, l'appuntamento è fra un mese e mezzo per la nuova stagione sulla rete ammiraglia Mediaset.