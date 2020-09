Blogo retroscena: la primavera di Simona Ventura

Di Hit domenica 13 settembre 2020

Cosa c'è dietro l'angolo per Simona Ventura?

La primavera è solitamente la stagione più dolce dell'anno. Quella dei primi tepori che prendono il posto dei freddi invernali, oppure è la stagione delle promesse d'amore che vengono realizzate.

Il termine primavera è spesso usato anche per descrivere la svolta positiva di un percorso esistenziale verso una nuova strada, nella maggior parte delle intenzioni positiva. Una primavera di questo tipo si sta per palesare per Simona Ventura che proprio nella stagione che succederà all'inverno 2020-2021 potrebbe trovare un nuovo step del suo.percorso professionale.

Proprio in questi giorni infatti si sta scegliendo il format che sarà alla base del nuovo programma che condurrà Simona Ventura su Rai2 nella prossima primavera. Sarà un grande rientro per l'ex padrona di casa dell'Isola dei famosi, con un programma nuovo di zecca, almeno per il nostro paese. Simona ha dimostrato grandi qualità nell'intrattenimento, fra reality e talent show, quindi facile immaginare che questi due generi televisivi possano essere nel DNA di questo futuribile impegno professionale di Simona, ma le vie del varietà sono infinite, quindi perchè fermarsi solo a questi due generi?

Ma su Simona si stanno concentrando i pensieri non solo per la prossima primavera, ma anche per l'autunno 2021 quando sarà protagonista anche in quel periodo di una nuova prima serata. Quindi in vista per Simona Ventura due nuove prime serate, una per la primavera ed una per l'autunno 2021.

Nel frattempo il ritorno in tv in autunno di cui si era parlato è rinviato perchè contingentato ad una realizzazione di un prodotto di qualità, che tradotto significa "non andare in onda solo per andare in onda". Simona Ventura attenta da sempre a lanciare volti nuovi in televisione, ricordiamo le sue edizioni di Quelli che il calcio spesso fucina di nuovi volti, vorrebbe tornare a fare questa cosa in televisione e l'appuntamento del mezzogiorno del week end di Rai2 poteva essere il terreno più adatto.

Certamente però è nel nuovo programma primaverile che gli occhi sono puntati. Vedremo nelle prossime settimane le novità in proposito.