Titolo V da ottobre su Rai3 con Roberto Vicaretti e Francesca Romana Elisei

Di Hit domenica 13 settembre 2020

Ecco i conduttori del nuovo programma informativo di prima serata della terza rete della Rai

Titolo V della Costituzione della Repubblica italiana. Articolo 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Da queste parti lo avevamo detto che Roberto Vicaretti aveva fatto centro con la sua conduzione ad Agorà estate e che il direttore Franco Di Mare aveva messo gli occhi su di lui e gli avrebbe offerto di restare nella sua rete.

Ed in effetti secondo quanto apprende TvBlog, confermando l'indiscrezione di Affaritaliani.it, Roberto Vicaretti resta a Rai3 e viene promosso in prima serata dove condurrà il nuovo programma, di cui tanto si è parlato in sede di presentazione dei palinsesti Rai e anche prima, Titolo V, che andrà in onda nel prime time, molto difficile, del venerdì. Vicaretti però non sarà solo, la trasmissione prevede infatti una doppia conduzione ed al suo fianco -virtualmente- ci sarà Francesca Romana Elisei.

Francesca ha lavorato in molte redazioni giornalistiche, da Repubblica al Giornale radio, passando per Sky Tg24 e Anno Zero di Michele Santoro. Attualmente è in forza al Tg2 dove conduce Tg2 Post in onda dopo l'edizione delle 20:30 del secondo telegiornale nazionale. Ma come sarà Titolo V e di cosa parlerà?

Titolo V nasce dalla riforma del titolo V della costituzione che assegna alle regioni il potere di controllo delle risorse destinate alla salute. E la nascita di quella mini riforma costituzionale apre un problema vero, che abbiamo visto con l’emergenza Covid, vale a dire: chi governa in questo paese, il governo centrale oppure i governatori delle regioni? Parte da questo input il nuovo programma del venerdì sera di Rai3 che partirà nel mese di ottobre.

Ci saranno due studi, uno a Milano e uno a Napoli con i due conduttori che si alterneranno nella gestione degli ospiti e del tema della puntata. Appuntamento dunque con Titolo V da ottobre nei venerdì di prime time della terza rete della televisione pubblica con Roberto Vicaretti e Francesca Romana Elisei.