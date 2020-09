Blogo retroscena: Roberto Vicaretti la sorpresa positiva dell'estate pronto per nuovi impegni su Rai3

Di Hit sabato 5 settembre 2020

Il giornalista di Rai News resterà a Rai3 anche dopo la fine di Agorà estate

Ha condotto in queste settimane la versione estiva di Agorà, il programma di attualità in onda tutti i giorni alle 8 del mattino sulla terza rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Al di la del dato di ascolto, che si avvicina al 10% di share di media, è nella cifra stilistica della conduzione che Roberto Vicaretti ottiene la promozione sul campo rispetto a questa sua nuova avventura professionale.

Dopo un inizio, per ovvi motivi, non facile, proveniendo lui da un tipo di televisione più "meccanica" qual è quella di un canale all news, Vicaretti ha saputo plasmarsi alla conduzione di un talk show, abbandonando progressivamente i tempi televisivi propri di un telegiornale, per fare propri quelli necessari per una conduzione più mossa richiesti per un programma come Agorà.

Questo cambio di passo, accompagnato dall'occhio e dalla mano attenta della prossima vice direttrice di Rai3 nell'informazione Elsa Di Gati, è stato ovviamente notato dal direttore di Rai3 Franco Di Mare che appare molto soddisfatto del percorso professionale di Vicaretti, tanto da immaginare per lui un futuro sempre su Rai3.

Agorà come è noto sarà condotto nella versione invernale da Luisella Costamagna, ma la direzione di Rai3 avrebbe deciso di tenere nella sua squadra Roberto Vicaretti, altrimenti destinato a tornare nei ranghi di Rai News, struttura dalla quale era stato preso in prestito da Rai3 per la conduzione della versione estiva di Agorà.

Per Vicaretti dunque restano aperte le porte di Rai3, che sta pensando di affidargli un nuovo spazio informativo per la prossima stagione televisiva, mentre non è ancora stata decisa la coppia -di interni- che condurrà il nuovo programma di prima serata di Rai3 Titolo V.