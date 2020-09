Blogo retroscena: Soliti ignoti niente speciale per Covid, parte però nell'access. Caso anche nel Gf vip

Di Hit sabato 12 settembre 2020

Un caso di Covid anche nel Gf vip e nel programma Elisir

Si annuncia una stagione molto difficile quella che sta partendo in questi giorni. Domani, come annunciato da queste parti, sarebbe dovuta andare in onda una puntata Speciale vip dei Soliti ignoti in diretta che però non verrà trasmessa (in sua sostituzione il lungometraggio "A casa tutti bene" con la regia di Gabriele Muccino, mentre andrà regolarmente in onda una puntata registrata nell'access). Nelle ultime ore è stato infatti registrato un caso di positività all'interno del gruppo di lavoro del programma condotto da Amadeus.

E' subito scattato il protocollo aziendale che prevede controlli a tappeto su tutti i componenti della produzione del programma e di cui si attendono i risultati nelle prossime ore. Per protocollo la puntata in diretta di domani è stata sospesa e se i risultati che si stanno attendendo dovessero certificare la negatività di tutti gli altri componenti della produzione dei Soliti ignoti, le registrazioni delle puntate riprenderanno già a metà settimana.

Nel frattempo già da domani sera andranno in onda le puntate già registrate dei Soliti ignoti nell'access time che ci risultano siano parecchie. La puntata in diretta vip in prima serata andrebbe quindi in onda solo domenica prossima. Nel frattempo il quotidiano romano "Il tempo" riferisce di un caso di positività all'interno anche del programma Elisir di Rai3, in questo caso si tratta di tampone molecolare.

Ci risulta inoltre che anche nel gruppo di lavoro del GF Vip si sia riscontrato un caso di positività al Covid, il programma sembra comunque confermato per la messa in onda di lunedì 14 settembre in prima serata su Canale 5.