Speciale Soliti ignoti in diretta domenica 13 settembre su Rai1, il cast (Anteprima Blogo)

Di Hit giovedì 10 settembre 2020

Anticipazioni sulla prima delle due puntate speciali in diretta del game show di Rai1

Torna domenica 13 settembre in prima serata su Rai1 I soliti ignoti, il premiato game show condotto da Amadeus che nelle ultime stagioni ha vinto la gara degli ascolti nel territorio periglioso e quanto mai difficile dell'access time televisivo nostrano.

Ci torna dunque domenica con una puntata speciale di prime time della durata di due ore con ospiti alcuni vip che animeranno l'ormai celebre gioco che invita concorrenti ed il pubblico da casa ad indovinare la professione dei personaggi messi in mostra sul palcoscenico del teatro delle vittorie in Roma.

La puntata che andrà in onda domenica sarà rigorosamente in diretta, così come quella che verrà trasmessa 7 giorni dopo ed a proposito della composizione del cast che animerà il primo dei due speciali di prime time TvBlog è in grado di darvi in anteprima i nomi di alcuni dei vip di domenica.

Si parte con una icona della musica leggera italiana, ovvero Rita Pavone che abbiamo visto in grande forma nell'ultimo Festival di Sanremo proprio condotto da Amadeus. Poi si passa ad un'altra icona, ma degli anni ottanta e sempre del mondo delle 7 note, Sabrina Salerno, mentre il terzo nome che possiamo anticiparvi è quello del cantautore napoletano Rocco Hunt insieme a quello di Gigi D'Alessio e al comico Riccardo Rossi.

Chiudiamo questo gruppo di nomi con la cantante ed attrice spagnola Ana Mena Rojas. L'appuntamento dunque con la diretta dello Speciale Soliti ignoti è domenica 13 settembre in prima serata su Rai1 ovviamente con Amadeus.