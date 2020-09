Italia sì ed i nuovi volti del programma di Marco Liorni (Anteprima Blogo)

Di Hit venerdì 11 settembre 2020

Chi ci sarà con Liorni nella nuova edizione del varietà del sabato pomeriggio della Rete 1 della Rai?

Domani sabato 12 settembre a partire dalle ore 16:25 in diretta dagli studi della Rai del Centro di produzione di Roma torna in onda il programma Italia sì, tenuto a battesimo con la direzione di Rai1 Angelo Teodoli. Il programma ha centrato il suo obbietto, motivo per cui è stato lasciato nel palinsesto della prima rete della televisione pubblica sia da Teresa De Santis che da Stefano Coletta.

C'è però una voglia intrinseca di rinnovarsi, di cambiare di aggiornarsi e di dare un'immagine quanto più completa possibile del mondo che cambia giorno dopo giorno, sopratutto nel corso di questi mesi funestati dal Covid che ha cambiato un po' tutto e tutti, ivi compresi i programmi televisivi. L'esigenza quindi di rappresentare il mondo in tutte le sue sfaccettature ha fatto decidere agli autori e ai dirigenti che si occupano di Italia sì di cambiare qualcosa anche all'interno di questa trasmissione, ecco dunque che quest'anno il gruppo di opinionisti, che fino alla scorsa edizione era fondamentalmente fisso con Manuel Bortuzzo, Rita Dalla Chiesa, Mauro Coruzzi ed Elena Santarelli cambierà.

Per la precisione gli opinionisti in questa nuova edizione, nelle intenzioni degli autori del programma, ruoteranno a cicli di puntate, cambiando dunque ogni 4/5 appuntamenti. Fra i nomi che circolano per entrare in questo gruppo di opinionisti possiamo anticiparvi quelli di Enrica Bonaccorti, Georgia Luzi Fabrizio Bracconieri, Mariolina Cannuli, Stella Pecollo e fra il gruppo di Ballando con le stelle potrebbero entrare Raimondo Todaro e Guillermo Mariotto, mentre Simone Di Pasquale sarà una specie di "agente segreto" di Liorni all'interno dello show del sabato sera della prima rete.

Fra di loro ci saranno anche Manuel Bortuzzo e Mauro Coruzzi, mentre non ci saranno più Rita Dalla Chiesa ed Elena Santarelli. Per la precisione poi nella prima puntata di sabato 12 settembre ci saranno Enrica Bonaccorti, Mariolina Cannuli, Georgia Luzi, Mauro Coruzzi e Raimondo Todaro. Appuntamento dunque per la prima puntata di Italia sì per sabato 12 settembre alle ore 16:25 con la conduzione di Marco Liorni sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.