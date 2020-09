Forum: gli opinionisti da casa, una delle novità della nuova edizione (Anteprima Blogo)

Di Fabio Morasca giovedì 10 settembre 2020

Una delle principali novità del programma condotto da Barbara Palombelli.

A partire da lunedì 14 settembre 2020, avrà inizio la nuova edizione di Forum, l'ottava consecutiva condotta da Barbara Palombelli.

Alle ore 11, andrà in onda il tradizionale appuntamento su Canale 5 mentre a partire dalle ore 14, su Rete 4, andrà in onda l'ormai consueto Lo Sportello di Forum.

TvBlog è in grado di annunciarvi in anteprima una delle novità principali della nuova edizione: gli opinionisti da casa.

A causa della riduzione del numero del pubblico in studio, nel rispetto delle norme anti-COVID-19, gli opinionisti, in collegamento da casa, potranno esprimere il loro parere sulle varie diatribe che si accenderanno nello studio 3 del Centro Titanus Elios, in Roma.

Due opinionisti da casa, che possiamo svelarvi sempre in anteprima, sono Giovanna e Nadir (in fondo, trovate i loro due video di presentazione).

Giovanna ha 42 anni, lavora come speaker e vocalist e ha riscontrato molte difficoltà lavorative da quando in Italia è scoppiata la pandemia di COVID-19. Dal punto di vista privato, inoltre, Giovanna ha, da poco, chiuso il suo matrimonio in maniera drammatica, dopo 7 anni. Le sue dichiarazioni: "Mi ritrovo in questo momento da sola e senza un lavoro ma sono contenta di dirvi che quest'anno cercherò di esprimere le mie idee e i miei pensieri in qualità di opinionista a Forum".

Nadir, invece, è un animatore che vive a Porto Sant'Elpidio, provincia di Fermo. Nadir lavora anche come commesso e come babysitter e per aiutare la sua famiglia, nella vita, ha svolto qualsiasi professione. Nadir è un telespettatore affezionato di Forum fin dai tempi dell'infanzia e quest'anno ne sarà uno dei protagonisti.

Anche quest’anno, Forum tratterà temi di attualità, risolvendo secondo l’arbitrato previsto dal Codice di Procedura Civile.