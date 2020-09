Gianvito Casadonte a Blogo: "Primo Set per raccontare in tv il cinema post lockdown"

Di Massimo Galanto mercoledì 9 settembre 2020

Quattro puntate previste, ma il conduttore rilancia: "La speranza è che diventi un rotocalco settimanale che racconti in maniera tecnica, ma anche popolare la settima arte"

Il debutto di Primo Set è fissato per domani, giovedì 10 settembre, in seconda serata, su Rai2. Si tratta di un nuovo programma chiamato a raccontare la ripartenza del cinema e di tutto il settore dell'audiovisivo dopo il lockdown. Ai microfoni di Blogo, il giornalista Gianvito Casadonte, alla guida della trasmissione con Elena Ballerini e Giulia Nannini, nota che "uno dei settori maggiormente danneggiati dal lockdown è stato proprio questo" e che "ritornare sui set è stato terapeutico per me, che vivo di cinema da sempre, e per chi ha ripreso a lavorare":

Raccontare il cinema attraverso i suoi protagonisti è una operazione necessaria. La prima puntata sarà dedicata al post covid, in quelle successive si parlerà di cinema e di come le sceneggiature subiranno delle modifiche, come è normale che avvenga in questo momento. Si affronteranno diversi argomenti legati al cinema, racconteremo le luci, ma anche le ombre di questo mondo. La speranza è che diventi un rotocalco del cinema, che possa essere un programma settimanale che racconti in maniera tecnica, ma anche popolare la settima arte.

Per adesso sono quattro le puntate previste, con tanti gli incontri con i protagonisti del mondo del cinema, tra cui Simona Izzo e Ricky Tognazzi, Michele Placido, Rocco Papaleo, Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Marco Bocci, Luca Barbareschi, Marco D’Amore, Dino Abbrescia, Francesco Montanari, Sebastiano Somma, Francesco Pannofino e Massimiliano Bruno.

Di spazi televisivi sul cinema non ne vedo molti e non so il perché. Ma mi auguro - e ne sono convinto - che per il racconto dell'attività cinematografica, soprattutto adesso che si è capito che il settore dell'intrattenimento è una grande risorsa, ci sia sempre più spazio. Il lockdown ci ha fatto divorare serie tv e film, che ci hanno tenuto compagnia; più si parla dell'industria del cinema, che dovrebbe essere la vera industria in Italia - visto che abbiamo location meravigliose e autori straordinari - meglio è.

Casadonte è convinto che la seconda serata sia "una collocazione giusta" perché "non ci fa vivere con l'ansia degli ascolti di prima serata" e definisce Primo Set "servizio pubblico".

Nel cast, al fianco di Casadonte, era prevista la presenza dell'attrice Antonia Truppo, che però ha dato forfait: