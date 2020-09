Ascolti tv martedì 8 settembre 2020

Di Giorgia Iovane mercoledì 9 settembre 2020

Dopo il kick-off, il daytime cerca assestamento.







Prime Time



Su Rai 1 Il film Tv Enrico Piaggio - Un sogno italiano ha registrato 2.163.000 telespettatori, share 10,82%.

Su Rai 2 Boss in incognito (live e recensione) ha registrato 2.188.000 telespettatori, share 10,64%.

Su Rai 3 #Cartabianca (live e recensione) ha registrato nella presentazione 939.000 telespettatori, share 4,12% e nel programma 1.004.000, 5,43%.

Su Canale 5 Il film Windstorm 4 - Il vento sta cambiando ha registrato un netto di 1.881.000 telespettatori, share 9,92%.

Su Italia 1 Francia - Croazia , Nations League, ha registrato un netto di 1.293.000 telespettatori, share 5,83%.

Su Rete 4 Fuori dal coro (live e recensione) ha registrato 890.000 telespettatori, share 5,83%.

Su La7 DiMartedì (live e recensione) ha registrato 1.062.000 telespettatori, share 5,54%.

Su Tv8 Il film Django Unchained è stato visto da 596.000 telespettatori, share 3,6%.

Su Nove Il film Ci vediamo domani ha registrato 405.000 telespettatori, share 2%.







Access Prime Time



Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 3.592.000 telespettatori, share 15,86%.

Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 915.000 telespettatori, share 3,98%.

Su Rai 3 Blob 902.000, 4,62%. Qui Venezia Cinema 1.046.000, 4,97%. Un posto al sole 1.620.000, 7,18%.

Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 3.075.000 telespettatori, share 13,56%.

Su Rete 4 Stasera Italia News ha registrato 1.284.000 telespettatori, share 6% e 1.278.000, 5,57%.

Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.564.000 telespettatori, share 6,94%.

Su Tv8 Guess my age ha registrato .000 telespettatori, share del %.

Su Nove Deal With It ha registrato 468.000 telespettatori, share 2,1%.







Preserale



Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L'intesa vincente 2.196.000 telespettatori, share 18,95% e nel game un netto di 3.714.000, 24,03%.

Su Rai 2 Il match Svezia - Italia U21 , valevole per le Qualificazioni Euro 2021, ha registrato un netto di 491.000 telespettatori, share 3,38%.

Su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel primo segmento 1.717.000 telespettatori, share 15,15% e nel game un netto di 2.717.000, 18,42%.

Su Italia 1 Dr. House ha registrato 415.000 telespettatori, share 2,90% e 712.000, 3,75%.

Su Rete 4 Tempesta d'amore ha registrato 737.000 telespettatori, share 4,08%.

Su La7 Little Murders ha registrato 127.000 telespettatori, share 1,04%.







Daytime (Mattina)



Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 726.000 telespettatori, share 15,70%. Storie Italiane 683.000, 13,88% e 795.000, 12,80%. C'è tempo per... 1.084.000, 9,11%.

Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 513.000 telespettatori, share 5,72%.

Su Rai 3 Agorà ha registrato nella presentazione 268.000, 4,92% e nel programma 337.000, 6,34%. Mi Manda Raitre 270.000, 5,48%. Elisir 356.000, 5,76%. Dopo il TG Quante Storie 667.000, 5,67%. Geo 660.000, 4,79%. Passato e presente 423.000, 2,75%.

Su Canale 5 MattinoCinque ha registrato nella prima parte 680.000 telespettatori, 12,76% e nella seconda 589.000, 11,96%. Forum ha registrato 1.308.000 telespettatori, share 15,52%.

Su Italia 1 The Mentalist ha registrato 218.000 telespettatori, share 2,85%.

Su Rete 4 Ricette all'italiana ha ottenuto 119.000 telespettatori, share 1,85%. Dopo il Tg Ricette all'italiana 257.000, 2,12%. La signora in giallo 517.000, 3,43%.

Su La7 Omnibus ha registrato 205.000 telespettatori, share 4,13%, nel segmento News 109.000, 3,10% e nel Dibattito 211.000, 3,92%. Coffee Break 174.000, 3,50%. L'aria che tira 319.000, 5,23%; L'aria che tira oggi 405.000, 3,39%.







Daytime (Pomeriggio)



Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.305.000, 10,13%. Il Paradiso delle Signore 1.612.000, 15,04%. La Vita in Diretta ha registrato 1342.000, 14,25% e nel programma .000, %.

Su Rai 2 Tour de France ha registrato .000 telespettatori, share %. Tirreno - Adriatico .000, %; Tour Diretta 466.000, 3,59%. Tour all'Arrivo 956.000, 9,61%. Toureplay 446.000, 4,87%.

Su Rai 3 Tribuna referendum 377.000, 3,14%. Aspettando Geo ha registrato 436.000 telespettatori, share 4,30%. Geo 636.000, 6,61%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.614.000 telespettatori, share 17,32%. Una Vita un netto di 2.539.000, 18,54%. Uomini e donne 2.631.000, 21,83% e nel finale 2.109.000, 19,13%. Il Segreto 1.632.000, 16,04%. Pomeriggio Cinque 1.354.000, 14,70% nella prima parte e nella seconda 1.477.000, 15,38%.

Su Italia 1 I Simpson ha registrato 987.000 telespettatori, 6,53%. La vita secondo Jim un netto di 339.000, 3,65%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 685.000 telespettatori, 5,13% di share. Il film Uomini selvaggi un netto di 261.000, 2,68%.

Su La7 Tagadà - Tutto quando fa politica ha registrato 242.000 telespettatori, share 2,03%. Tagadà #Telescuola 144.000, 1,49%.







Seconda serata



Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 695.000 telespettatori, share 8,14%.

Su Rai 2 Una pezza di Lundini ha registrato 501.000 telespettatori, share 3,61%.

Su Rai 3 TG3 Lineanotte ha registrato un netto di 343.000 telespettatori, share 4,61%.

Su Canale 5 Il film Come ammazzare il capo 2 ha registrato un netto di 392.000 telespettatori, share 6,32%.

Su Italia 1 Speciale Uefa Nations League ha registrato 691.000 telespettatori, share 3,95%.

Su La7 DiMartedì Più ha registrato 397.000 telespettatori, share 4,87%.







TG



Tg1 ore 13:30 3.095.000, 19,97%; ore 20:00 4.624.000, 24,13%.

Tg2 ore 13:00 1.890.000, 13,02%; ore 20:30 1.460.000, 6,74%.

Tg3 ore 14:30 1.497.000, 11,12%; ore 19:00 1.640.000, 12,02%.

Tg5 ore 13:00 3.074.000, 20,89%; ore 20:00 3.653.000, 18,70%.

Studio Aperto ore 12:25 1.672.000, 14,14%; ore 18:30 610.000, 5,81%.

Tg4 ore 12.00 342.000, 3,68%; ore 18:55 433.000, 3,19%.

Tg La7 ore 13:30 493 .000, 3,23%; ore 20:00 999.000, 5,12%.







Ascolti Discovery

Su Real Time in access prime time Cortesie per gli ospiti ha registrato 423.000 telespettatori, share 1,9%; in prima serata Primo Appuntamento ha ottenuto 591.000 telespettatori, share 2,7%.



Dati AUDITEL™