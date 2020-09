#CartaBianca, diretta prima puntata

Di Giorgia Iovane martedì 8 settembre 2020

Bianca Berlinguer torna a raccontare il Paese nel prime time del martedì.

Dopo una pausa piuttosto breve, torna in onda #CartaBianca: la Berlinguer ritrova il suo studio e il suo stile in questo martedì 8 settembre in diretta dalle 21.20 come sempre su Rai 3 e ritrova anche la sfida ormai canonica con il 'dirimpettaio' Giovanni Floris, che dal canto suo si ripresenta al pubblico di La7 'DiMartedì'.

L'ultima puntata della scorsa stagione è andata in onda lo scorso 21 luglio: l'onda lunga delle conseguenze della Pandemia ancora in corso ha esteso i confini di un'edizione particolare, così come particolarissima è stata la Primavera tv. L'Autunno riparte con (forse) meno incertezze, ma certo molte attenzioni nella realizzazione del programma: restano sempre in vigore le misure di sicurezza anti-Covid, per cui il numero di ospiti in studio è contingentato, con un massimo di tre persone per volta, oltre al conduttore, e una distanza minima di un metro, pur senza mascherina. Una condizione che in fondo non modifica molto la confezione di un talk che ha nelle interviste singole il proprio punto di forza.

Immaginiamo non si rinunci, come ovvio, ai collegamenti a distanza, tantomeno al contributo di Mauro Corona, che ha però annunciato che questa sarà la sua ultima stagione alla corte della Berlinguer. Un addio più volte annunciato, a dire il vero, e quasi ratificato un anno fa, ma che ora suona certo dopo l'intervista concessa da Corona a Repubblica nella quale non solo ha rivelato l'importo del suo contratto (" 500 euro a puntata... devo rispettarlo per necessità familiari"), ma ha capito di poter fare a meno della televisione. Le sue vere dipendenze sono altre.

Gli argomenti di #CartaBianca restano i consueti: la politica come sempre in primo piano, peraltro con un inizio di Autunno che vede le Regionali e il Referendum, l'economia e ovviamente le conseguenze della Pandemia, con un tocco più leggero dedicato allo spettacolo.



#CartaBianca, come seguirlo in diretta e in live streaming

Il programma va in onda ogni martedì alle 21.20 su Rai 3 e Rai 3 HD (DTT, 503) per 2 ore e 40' circa. Inoltre è possibile seguirlo in live streaming su Raiplay, dove sarà poi disponibile on demand.

L'hashtag ufficiale è, ovviamente, #Cartabianca.