Agorà, nuova edizione con Luisella Costamagna: prima puntata del 7 settembre 2020

Di Marco Salaris lunedì 7 settembre 2020

In diretta su TvBlog la prima puntata dell'undicesima edizione che segna l'esordio di Luisella Costamagna alla conduzione.

Agorà riparte con l'undicesima edizione e volta pagina con una nuova conduttrice al comando. Dopo Andrea Vianello, Gerardo Greco e Serena Bortone, da oggi lunedì 7 settembre sarà Luisella Costamagna a raccontare l'Italia giorno per giorno. I fatti della politica, la cronaca più attuale, le esigenze del territorio e un pizzico di costume saranno, come sempre, il sale del programma.

Analisti, esperti, giornalisti e politici si alterneranno come sempre in studio e in collegamento per spiegare che via sta prendendo il nostro paese. Come sempre l'angolo del moviolone, guidato da Marco Carrara dalla postazione social e breaking news, si insinuerà nel dibattito in studio per proporre spunti ai temi che si tratteranno durante le dirette.



Agorà: dove vederlo

Agorà va in onda dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 su Rai3 anche in HD al canale 503 del digitale terrestre. Su Rai Play selezionando le dirette sull'app cliccando Rai 3 .

TvBlog seguirà il primo appuntamento della nuova stagione a partire dalle ore 7:55.



Agorà: Second Screen

Qualora voleste commentare Agorà in tempo reale, potrete interagire con i canali social della trasmissione su Facebook, Twitter e Instagram.