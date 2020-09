Amadeus a TvBlog: la mia canzone delle canzoni del Festival di Sanremo

Di Hit domenica 6 settembre 2020

Amadeus sceglie la sua canzone preferita fra tutte quelle che hanno vinto il Festival di Sanremo

Proprio in queste ore su TvBlog è online la finale del torneo in cui chiediamo ai nostri lettori di eleggere la loro canzone preferita fra quelle che hanno vinto il Festival di Sanremo. Attraverso 7 post, decennio per decennio, i nostri gentili lettori hanno scelto il loro brano preferito ed ora nella finale abbiamo messo in gara le sette prime classificate arrivando cosi ad eleggere la canzone delle canzoni vincitrici del Festival di Sanremo.

Abbiamo chiesto a molti presentatori della kermesse canora più famosa del nostro paese di dirci qual è la loro canzone preferita fra quelle che hanno vinto il Festival. Oggi, per chiudere il cerchio e mentre è in corso la finale, è il turno dell'ultimo padrone di casa del Festival, ovvero Amadeus, che ha condotto l'edizione 2020 del Festival ed ora è già al lavoro per l'edizione 2021 .

Ecco dunque cosa ci ha detto Amadeus a tal proposito: