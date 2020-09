Il Paradiso delle Signore, Enrica Pintore a Blogo: "Tra Clelia e Luciano storia un po' adolescenziale. Tornare a lavorare in un programma? Vedremo..."

Di Paolo Sutera sabato 5 settembre 2020

Blogo ha intervistato Enrica Pintore, interprete di Clelia ne Il Paradiso delle Signore, in onda con i nuovi episodi dal 7 settembre 2020 su Raiuno: l'attrice ci ha raccontato le novità del suo personaggio e se tornerà a lavorare in un programma tv

La storia d'amore del suo personaggio con quello di Luciano (Giorgio Lupano) è uno dei motori trainanti de Il Paradiso delle Signore. E lo sarà anche nei nuovi episodi, in onda da lunedì 7 settembre 2020, alle 15:40, su Raiuno. Stiamo parlando di Enrica Pintore, interprete di Clelia, la capocommessa delle Veneri al lavoro nel grande magazzino di Milano, sede di intrighi sentimentali e non.

"Clelia, alla fine della terza stagione, era uscita in un momento cruciale della sua storia, facendo una grande rinuncia, a malincuore e lasciando parecchie cose in sospeso", ci ha raccontato l'attrice a proposito della temporanea uscita di scena di Clelia ad inizio della stagione scorsa. "Questo, inevitabilmente lasciato un po' l'amaro in bocca a coloro che si erano appassionati alla sua storia. Mi aveva però colpito il fatto che il pubblico non solo desiderasse un ritorno di Clelia al Paradiso delle Signore, ma anche un suo riscatto. Sia io che i miei colleghi siamo molto attivi sui social, quindi un po' me lo aspettavo".

Nei nuovi episodi, si continuerà ad indagare il rapporto tra Clelia e Luciano:

"Quello che vi posso anticipare è che quest'anno il rapporto con Luciano inizierà ovviamente in maniera differente rispetto alle stagioni scorse. Si sono fatti una bellissima promessa d'amore -che conoscono solo loro-: sarà divertente vedere come proveranno a gestire la loro storia in segreto, che sembra anche un po' adolescenziale, di due personaggi integerrimi sul lavoro. Si creeranno situazioni equivoche ed imbarazzanti. Inoltre, ci sarà una nuova location".

Ma se Enrica Pintore si è fatta conoscere al grande pubblico soprattutto grazie ad Il Paradiso delle Signore (nell'autunno scorso è stata anche co-protagonista del film-tv su Enrico Piaggio), forse non tutti sanno che la sua carriera sul piccolo schermo è iniziata prima con la partecipazione a Miss Italia -posizionandosi tra le venti finaliste e vincendo la fascia di Miss Cotonella- e poi in alcuni programmi tv, tra cui L'Eredità, di cui è stata per due edizioni una delle Professoresse. Possibile, quindi, che alla carriera di attrice possa riprendere quella televisiva, magari con la conduzione?