Amici day time nel preserale di Italia 1 (Anteprima Blogo)

Di Hit giovedì 3 settembre 2020

Novità nell'appuntamento quotidiano del celebre talent show di Maria De Filippi

Amici day Time, la costola quotidiana del celebre e titolato talent show made in Maria De Filippi, dopo aver lasciato Discovery e Real Time, trova asilo nella rete cadetta di Mediaset.

TvBlog è in grado di dirvi che il day Time di Amici andrà in onda su Italia 1, più precisamente nella collocazione del preserale.

Ancora riserbo, ma per poco, sulle figure dei componenti del corpo docente, mentre per giuria et similia tutto è davvero prematuro.