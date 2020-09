È sempre mezzogiorno, ecco chi affiancherà Antonella Clerici (Anteprima Blogo)

Di Massimo Galanto giovedì 3 settembre 2020

Il nuovo programma di Rai1 avrà inizio lunedì 28 settembre: ecco nuove anticipazioni in esclusiva

Nei giorni scorsi il nostro Hit ha anticipato - in esclusiva - come sarà il nuovo programma di Antonella Clerici, che inizierà su Rai1 lunedì 28 settembre (in ritardo per problemi di natura tecnica). Oggi Blogo è in grado di fornire ulteriori dettagli sulla trasmissione il cui titolo sarà - come noto - È sempre mezzogiorno e che viene prodotta dalla tv pubblica in collaborazione con Stand by me.

Partiamo da chi non ci sarà. Anna Moroni non è prevista nel cast, anche se non è da escludere che nel corso della stagione non si palesi per salutare Antonellina, alla quale è legata da una sincera amicizia.

Ci sarà - ma questo era stato in parte dedotto e anticipato nelle scorse settimane - il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, ossia Lorenzo Biagiarelli.

Direttamente da La Prova del cuoco saranno presenti lo chef Daniele Persegani, la nutrizionista Evelina Flachi e la chef Francesca Marsetti. Ed ancora i cuochi Sergio Barzetti, Renatone e Mauro Improta. Il panificatore sarà Fulvio Marino, mentre il decanter (in arrivo dalla omonima trasmissione di Radio 2) sarà Andrea Amadei, con Federico Quaranta - da ottobre in onda su Rai2 con Il provinciale - che potrebbe fare qualche saltuaria capatina. Ad occuparsi dei dolci dovrebbe essere Luca Montersino, anche lui già ospitato dalla Clerici a La prova del cuoco. Nel cast anche Diego Rossi della trattoria milanese Trippa.

Ospite (una volta a settimana, a quanto pare) di È sempre mezzogiorno Andrea Mainardi (visto anche su Canale 5 nella terza edizione del Grande Fratello Vip, arrivò secondo). Chef stellati: da Londra il calabrese Francesco Mazzei, dalla Puglia Antonella Ricci.