E' sempre mezzogiorno su Rai1 con Antonella Clerici: ecco come sarà (Anteprima Blogo)

Di Hit martedì 1 settembre 2020

Ecco come sarà il nuovo programma del mezzogiorno di Rai1

Spettacolo del mezzogiorno, ecco il sottotitolo del più celebre e celebrato programma del mezzogiorno della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Il riferimento è a Pronto Raffaella con Raffaella Carrà, l'indimenticato ed indimenticabile show di Gianni Boncompagni e Giancarlo Magalli, partito durante l'era Brando Giordani ed Emmanuele Milano in una Rai1 potentissima.

Il diktat di Biagio Agnes era chiarissimo: bloccare sul nascere la concorrenza di Canale 5 che proponeva un tandem fortissimo: Mike Bongiorno e Corrado, il primo con Bis ed il secondo con Il pranzo è servito. Da tutto ciò nasce Pronto Raffaella che prendeva il testimone dal monoscopio oppure, ad andar bene, dal Dipartimento Scuola Educazione. Ebbene, dopo tante Prove del cuoco, Rai1 ci riprova. Ci riprova con un programma dal titolo E' sempre mezzogiorno e noi ci permettiamo di aggiungere "su Rai1".

Ci riprova con Antonella Clerici, una donna di televisione che non saprà ne cantare ne ballare come Raffaella Carrà, ma in quanto a carica umana, simpatia e professionalità ne ha da vendere. E' sempre mezzogiorno, nelle intenzioni del direttore della Rete 1 Stefano Coletta, vorrebbe essere una evoluzione del concetto e dell'idea da cui è nato Pronto Raffaella. Cioè una grande casa in cui si vive lo spazio del mezzogiorno esattamente come lo si vive all'interno dell'ambiente più caldo dell'abitazione degli italiani: la cucina, ma non solo.

Ovviamente si cucinerà all'interno di questa nuova trasmissione prodotta in collaborazione con la Stand by me e lo si farà con alcuni personaggi amici di Antonella, cuochi ed esperti del mondo della gastronomia che i telespettatori più attenti della Prova del cuoco made in Clerici conoscono.

Fra i protagonisti del nuovo programma abbiamo Alfio, il fattore, ma ci saranno anche tre donne e pure tre nonne che animeranno la cucina di Antonella con la loro saggezza, mista a simpatia. In studio poi "una fatina dei dolci" che spiegherà ed interpreterà il grande mondo della pasticceria, poi "il panificatore" che come dice la parola stessa insegnerà a fare il pane in casa ed il "decanter", un personaggio cioè che racconterà i vini e la grande tradizione in questo campo del nostro bel paese.

Non solo, ma nel programma essendo in diretta ed esattamente come accade nelle case degli italiani mentre si consuma il pasto del mezzogiorno, si parlerà anche dell'attualità, agganciandosi dunque ai fatti della vita e della cronaca live, grazie anche ad interazioni con le strutture giornalistiche della Rai. Infine una citazione diretta con i programmi stile Pronto Raffaella, ci saranno infatti nel corso della trasmissione momenti dedicati ai giochi telefonici, che faranno da volta pagina fra un momento e l'altro della trasmissione.

In questo modo Antonella rinsalderà ulteriormente il rapporto con il pubblico da casa, esattamente come faceva Raffaella nel suo indimenticato programma del mezzogiorno con il mitico gioco dei fagioli. La settimana di E' sempre mezzogiorno sarà poi punteggiata con momenti fissi posizionati nelle varie giornate di messa in onda.

Insomma con E' sempre mezzogiorno, Rai1 ed Antonella Clerici cercheranno di avere un dialogo continuo con il pubblico dell'ora di pranzo sintonizzato su Rai1, rinverdendo e attualizzando proprio l'anima di quel lontano Pronto Raffaella dei primi anni ottanta. Certo prima non c'era il monoscopio e neppure il DSE, ma ci vuole coraggio per portare avanti le imprese più difficili e questo per Antonella e per Coletta (che scommette anche sul nuovo programma di Serena Bortone) è il momento del coraggio.

Il programma come è noto andrà in onda in diretta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì da mezzogiorno e fino al Tg1 delle 13:30 dagli studi della sede Rai di Milano con la regia di Fabrizio Guttuso Alaimo e la conduzione di Antonella Clerici. La data di partenza non è stata ancora decisa, ma "oscillerà" fra il 21 ed il 28 di settembre.