SEAT Music Awards 2020: la prima puntata in diretta dalle ore 20:35

Di Fabio Morasca mercoledì 2 settembre 2020

La prima puntata dei SEAT Music Awards 2020 in diretta.

I SEAT Music Awards 2020 sono una manifestazione musicale condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada che andrà in onda, in prima serata su Rai 1, mercoledì 2 e sabato 5 settembre 2020 in diretta dall'Arena di Verona.

SEAT Music Awards 2020: la prima puntata

Questa sera, 2 settembre 2020, andrà in onda la prima puntata dei SEAT Music Awards 2020.

L'edizione di quest'anno sarà un riconoscimento a tutti i musicisti e ai lavoratori dietro le quinte colpiti dalla pandemia di COVID-19.

Durante l'edizione 2020, quindi, non verranno consegnati i premi che, solitamente, vengono consegnati agli artisti che hanno ottenuto una certificazione FIMI nel corso dell'ultimo anno.

Dal 1° al 21 settembre 2020, sarà attivo il numero solidale 45588 che, insieme all'incasso della vendita dei biglietti, sosterranno il fondo COVID 19 - Sosteniamo la musica di Music Innovation Hub, con il supporto di Spotify e promosso da FIMI – Federazione Industria Musicale Italiana, con lo scopo di supportare musicisti e professionisti del settore in questo momento di crisi.

Gli artisti presenti sul palco questa sera saranno: Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Andrea Bocelli, Riccardo Cocciante, Francesco De Gregori e Antonello Venditti, Elisa, Emma, Tiziano Ferro (in collegamento da Los Angeles), Ligabue, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Gianna Nannini, Eros Ramazzotti, Zucchero e Amadeus, Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni e Ficarra e Picone.

SEAT Music Awards 2020: dove vederlo

I SEAT Music Awards 2020 andranno in onda questa sera, a partire dalle ore 20:35, su Rai 1.

L'evento musicale sarà visibile anche in streaming su Rai Play.

Successivamente, l'evento sarà disponibile sempre sul sito Rai Play, nella sezione Guida Tv/Replay.

SEAT Music Awards 2020: Second Screen

I SEAT Music Awards 2020 si possono trovare sul web sul sito ufficiale di Friends & Partners.

La manifestazione musicale è presente anche su Facebook con la pagina ufficiale.

Anche su Twitter, i SEAT Music Awards 2020 sono presenti con un account ufficiale. L'hashtag ufficiale della manifestazione è il seguente: #seatmusicawards20.

I SEAT Music Awards 2020, infine, si possono trovare anche su Instagram con il profilo ufficiale.

Per quanto riguarda il liveblogging, infine, i SEAT Music Awards 2020 saranno disponibili su TvBlog, magazine di Blogo, a partire dalle ore 20:35.