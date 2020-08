Retroscena Blogo: Io e te, la persona positiva è risultata negativa al secondo tampone. E ora?

Di Massimo Galanto lunedì 31 agosto 2020

Il programma di Pierluigi Diaco torna in onda su Rai1

Colpo di scena in Rai. La persona del gruppo di lavoro di Io e te che era risultata positiva si è sottoposta al secondo tampone ed è risultata negativa. Lo apprende Blogo.

In questi minuti, secondo quanto ci risulta, la Rai starebbe decidendo il da farsi per quanto riguarda il ritorno in onda o meno del programma di Pierluigi Diaco (anche lui negativo al tampone).

Proprio oggi pomeriggio, collegato da casa sua con La vita in diretta estate Diaco aveva spiegato che la collega risultata positiva "è in attesa dell'esito di un secondo tampone" e aveva ammesso che "è molto possibile che questo saluto che sto facendo ai telespettatori sia anche l'ultima occasione di rivolgermi al pubblico".

La novità degli ultimi minuti, ossia l'esito negativo del secondo tampone effettuato dalla persona che era risultata positiva in un primo momento, potrebbe comportare il clamoroso ritorno in onda del programma nel cui cast sono presenti anche Katia Ricciarelli e Santino Fiorelli. Per il momento, comunque, l'ultima comunicazione ufficiale della Rai, delle ore 18.30 di oggi, prevede che La vita in diretta estate vada in onda al posto di Io e te.