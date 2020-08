Io e Te, Pierluigi Diaco negativo al coronavirus

Di Massimo Galanto lunedì 31 agosto 2020

Il conduttore di Rai1 si è sottoposto al tampone, che ha dato esito negativo

Pierluigi Diaco è risultato negativo al tampone e al test sierologico a cui si è sottoposto stamattina all'Istituto San Gallicano di Roma. Lo apprende Blogo.

Ieri la Rai aveva comunicato la sostituzione in palinsesto di Io e te, il programma che il giornalista conduce da due stagioni, a causa di un presunto caso di positività di una persona che fa parte dello staff della trasmissione.

Interpellato dall'AdnKronos, Diaco ha spiegato:

Fortunatamente sia il tampone che l'esame sierologico, a cui mi sono sottoposto stamattina, sono negativi. Il mio pensiero va alla collega che è risultata positiva e alla mia squadra. La collega positiva sarà ora sottoposta ad un nuovo tampone di controllo. Non so ancora se riusciremo a tornare in onda per le ultime puntate di 'Io e te' previste fino a venerdì 4 settembre. Ciò che importa in questo momento è la sicurezza e la salute di tutti. Sono in contatto con la direzione di Rai1, che ringrazio per la costante vicinanza, per capire come procedere.

Oggi Diaco dovrebbe essere collegato in diretta con La vita in diretta estate, che andrà in onda eccezionalmente a partire dalle ore 14.00.