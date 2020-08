Barbara Palombelli: "Nello studio di Forum avremo un pubblico ridotto. Il mio sogno? Scrivere una serie tv"

Di Massimo Falcioni lunedì 31 agosto 2020

Barbara Palombelli racconta al Giornale il ritorno a Forum: "Ripartiamo con il pubblico in studio molto ridotto, una nuova scenografia e regole ferree". E svela: "Mi piacerebbe scrivere una serie tv"

“Ripartiamo con il pubblico in studio molto ridotto, una nuova scenografia e regole ferree”. Barbara Palombelli presenta il nuovo corso di Forum che, per forza di cose, sarà condizionato dagli effetti del covid. “I nostri spettatori potranno collegarsi da casa – rivela la conduttrice a Il Giornale - abbiamo inventato anche la figura dell’avvocato d’ufficio per rappresentare chi non può o ha paura di venire”.

Dopo tante repliche, dal 2 settembre su Canale5 andranno in onda puntate inedite registrate prima del lockdown di marzo. La stagione vera e propria ripartirà invece lunedì 14, così come l’impegno a Stasera Italia.

“Sono stata molto contenta che le repliche di Forum andate in onda in quel periodo abbiano avuto un grande ascolto”, afferma la Palombelli. “Forum è una trasmissione popolare che ti mette in contatto con la gente vera, al di là degli snobismi di chi si chiude nelle torri di avorio. Con Stasera Italia è più semplice, avendo pochi ospiti in studio. Saremo di nuovo in prima linea sui temi della pandemia”.

Nonostante i mille impegni, la giornalista rivela di avere un ulteriore sogno nel cassetto:



“Che vorrei fare ancora? Magari scrivere una serie tv. Chissà che un giorno non lo faccia, d'altronde ho quasi 67 anni, potrei anche andare in pensione se non fosse che, come diceva Baudelaire, lavorare è meno noioso che divertirsi”.