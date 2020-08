Blogo retroscena: Io e te chiude per Covid

Di Hit domenica 30 agosto 2020

La vita in diretta prende il posto di Io e te

Chiude con una settimana di anticipo Io e te, il programma condotto da Pierluigi Diaco. Questa l'indiscrezione giunta a TvBlog poco fa.

Un componente della squadra del programma del primo pomeriggio estivo di Rai1 sarebbe risultato positivo al test Covid. Usiamo il condizionale in attesa di comunicazioni ufficiali.

La programmazione di domani dunque cambia con La Vita in diretta che inizierà alle 14.00 per proseguire fino alle 15.40 e poi andare in onda nel suo spazio consueto, dalle 16.50 alle 18.40.

POST IN AGGIORNAMENTO.