Da Verona Accendiamo la Musica: la conferenza stampa in diretta dalle ore 12:30

Di Fabio Morasca lunedì 31 agosto 2020

La conferenza stampa di presentazione della rassegna Da Verona Accendiamo la Musica in diretta.

Oggi, lunedì 31 agosto 2020, a partire dalle ore 12:30, si terrà la conferenza stampa di presentazione della rassegna musicale Da Verona Accendiamo la Musica che si svolgerà dal 2 al 6 settembre.

Da Verona Accendiamo la Musica: gli eventi

Dal 2 al 6 settembre 2020, si svolgerà la rassegna Da Verona Accendiamo la Musica composta da una serie di eventi musicali che verranno trasmessi dalla Rai.

Il 2 e il 5 settembre, in prima serata, alle ore 21:25, andrà in onda la quattordicesima edizione del Seat Music Awards, condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

Giovedì 3 settembre 2020, in diretta su Rai 1, dallo Stadio Bentegodi di Verona, andrà in onda La Partita del Cuore 2020 durante la quale si sfideranno, per la prima volta, 4 squadre capitanate da Alessandra Amoroso, Raoul Bova, Gianni Morandi e Salmo. La diretta sarà condotta da Carlo Conti.

Domenica 6 settembre 2020, a partire dalle ore 16, invece, sempre su Rai 1, Nek condurrà Viaggio nella Musica, uno speciale dedicato ai Seat Music Awards 2020.

La rassegna si chiuderà con Heroes, il primo concerto ideato per lo streaming che verrà trasmesso domenica 6 settembre 2020, a partire dalle ore 19, dall'Arena di Verona.

Da Verona Accendiamo la Musica: conferenza stampa

TvBlog, magazine di Blogo, seguirà in tempo reale la conferenza stampa di presentazione de La Settimana della Musica, a partire dalle ore 12:30.

Durante la conferenza stampa, interverranno Carlo Conti, Vanessa Incontrada, Nek, il sindaco di Verona Federico Sboarina, il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, il presidente di Rai Pubblicità Antonio Marano, il vicedirettore di Rai 1 Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi (Direzione Generale e Artistica Arena di Verona s.r.l. - Eventi "live" e TV), il fondatore di Friends & Partners Ferdinando Salzano, il presidente di Live Nation Roberto De Luca, l'amministratore delegato Vivo Concerti Clemente Zard, il direttore generale Nazionale Cantanti Gianluca Pecchini, il presidente Music Innovation Hub Impresa Sociale Andrea Rapaccini, Pier Luigi De Palma (Senior Advisor Music Innovation Hub Impresa Sociale), il direttore generale SEAT Pierantonio Vianello, il vicepresidente Associazione Partita del Cuore Titti Quaggia, il direttore di Rai Radio 2 Paola Marchesini e il vicepresidente di Radio Italia Marco Pontini.