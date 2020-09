Il Paradiso delle signore, Gloria Radulescu a Blogo: "Marta affronterà un viaggio molto importante..." (VIDEO)

Di Massimo Galanto venerdì 4 settembre 2020

L'intervista video alla giovane attrice che nella soap di Rai1 interpreta Marta

In vista del ritorno in onda di Il paradiso delle signore, previsto su Rai1 per lunedì prossimo alle ore 15.40, Blogo ha chiesto a Gloria Radulescu, che interpreta il personaggio dell'ereditiera Marta, di rispondere ad alcune domande. Di seguito trovate i video con tutte le risposte, che vi proponiamo - anche se parzialmente - anche in versione testuale.

Il Paradiso delle signore torna in tv con episodi originali, dopo la pausa causa covid e la messa in onda delle repliche. Le riprese (ancora in corso) sono iniziate il 30 giugno.

Quella che sta concludendosi è stata un’estate molto particolare, sicuramente inedita rispetto al passato. Ci racconti le tue sensazioni al ritorno sul set dopo lo stop per il lockdown (tu successivamente hai avuto anche un piccolo inconveniente di salute, per fortuna superato, mi pare)? Quanto è cambiato recitare su un set per un’attrice?

È stato bellissimo, molto emozionante. Prima del covid avevamo lasciato le riprese a metà. Quando ci siamo rivisti sul set è stato davvero un momento forte. Il covid ha portato sul set il distanziamento, cosa che nel nostro lavoro è davvero difficile da accettare. Noi lavoriamo con i sentimenti, noi creiamo rapporti ed emozioni. È complicato, ma stiamo gestendo tutto nel modo migliore, con le dovute precauzioni, dalle mascherine all'igienizzante per le mani. Siamo molto attenti. Il tempo del lockdown l'ho impiegato riflettendo sulle cose importanti della vita e ascoltandomi, capendo cosa conta davvero e non dando nulla per scontato.

Per quanto riguarda le vicende del Paradiso, cosa puoi anticiparci su quanto succederà tra Marta e Vittorio?

Di Marta non posso spoilerare molto, però posso dirvi che affronterà un viaggio molto importante per la sua carriera. Quando tornerà ci saranno tante persone nuove ad aspettarla!

Il tuo futuro professionale sarà legato al personaggio di Marta (se sì, quale evoluzioni ti aspetteresti per lei) oppure hai aspirazioni – o magari proprio dei progetti – diverse?