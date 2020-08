Tour de France 2020 in diretta tv su Rai2 ed Eurosport

Di Massimo Galanto sabato 29 agosto 2020

Ecco come seguire la Grande Boucle, al via oggi, sabato 29 agosto

Oggi, sabato 29 agosto, avrà inizio, con un netto ritardo dovuto al rinvio causa covid, l'edizione numero 107 del Tour de France (mai così in avanti nella propria storia). La presenza del pubblico sarà limitatissima, e sia alla partenza sia all'arrivo non sarà possibile avvicinare i corridori né per i selfie né per i tradizionali autografi. A trasmetterlo in tv sarà la Rai (in esclusiva in chiaro) e Discovery (in versione integrale, ma a pagamento).

Tour de France 2020 su Rai2, RaiSport e RaiPlay

Tra Rai2 e RaiSport, saranno circa 100 le ore di trasmissione, in diretta e in differita, con rubriche e speciali.

Nel dettaglio, dal 29 agosto al 20 settembre, fatta eccezione per i due lunedì di riposo (7 e 14 settembre), ogni giorno, su Rai2, il collegamento con la corsa comincerà alle 14.00 con Tour in diretta, che, quando mancherà circa un'ora alla conclusione della tappa, si trasformerà in Tour all'arrivo. La telecronaca sarà a tre voci: con Francesco Pancani e Marco Saligari ci sarà lo scrittore Fabio Genovesi, cicloamatore praticante e appassionato cantore della bici, per un racconto che mescolerà tecnica e cultura sportiva, con un occhio attento alla storia dei luoghi attraversati dalla corsa. Sette saranno le tappe trasmesse sin dalle prime fasi, coincidenti con quelle più attese per la classifica generale.

Al termine della tappa sarà la volta di Tour Replay, in diretta dagli studi di Raisport di Milano, con Antonello Orlando, Beppe Conti e gli ex ciclisti Daniele Bennati e Alessandro Ballan. All'inviato Ettore Giovannelli, invece, saranno affidate le interviste ai protagonisti. In seconda serata, su Raisport, invece, andrà in onda Tour di notte: un'ora di sintesi della tappa per chi non avesse avuto la possibilità di seguirla live. L'intera offerta, poi, sarà disponibile su RaiPlay, in una sezione dedicata, nella quale troveranno posto anche speciali, interviste e commenti ulteriori.

In più, sempre su RaiPlay saranno disponibili tutte le tappe della Grande Boucle in modalità on demand, mentre all'interno della rubrica Playlist24, in homepage, saranno pubblicati gli ultimi emozionanti minuti della tappa immediatamente dopo l'arrivo.

Infine, nei pomeriggi in cui, sempre per effetto del calendario, al Tour de France si sovrapporrà la Tirreno-Adriatico, i telespettatori avranno la possibilità di seguire in diretta anche la Corsa dei due Mari su Raisport+HD, con la telecronaca di Andrea De Luca e Stefano Garzelli.

Tour de France 2020 su Eurosport

Eurosport seguirà la Grande Boucle sempre live per tutte le ventuno giornate di corsa, ogni giorno dalle ore 12.00. La telecronaca sarà affidata alla coppia formata da Luca Gregorio e Riccardo Magrini.