Claudio Cecchetto a TvBlog: la mia canzone delle canzoni del Festival di Sanremo

Di Hit mercoledì 19 agosto 2020

Claudio Cecchetto sceglie la sua canzone preferita fra tutte quelle che hanno vinto il Festival di Sanremo

Proprio in questi giorni su TvBlog è online un torneo in cui chiediamo ai nostri lettori di eleggere la loro canzone preferita fra quelle che hanno vinto il Festival di Sanremo. Attraverso 7 post, decennio per decennio, andremo a scegliere la canzone preferita dei nostri lettori, per poi mettere in gara le sette prime classificate arrivando cosi ad eleggere la canzone delle canzoni vincitrici del Festival di Sanremo.

Abbiamo chiesto a molti presentatori della kermesse canora più famosa del nostro paese di dirci qual è la loro canzone preferita fra quelle che hanno vinto il Festival. Oggi è il turno di Claudio Cecchetto che ha condotto tre edizioni di Sanremo ovvero quella del 1980, 1981 e 1982.

Ecco dunque cosa ci ha detto Claudio Cecchetto a tal proposito:

Io sono grato a Sanremo perchè l'ho presentato 3 volte e mi ha dato una popolarità incredibile (ogni serata vista da 25 milioni di persone!!!). Dire quella che mi è piaciuta di più è difficile. Una cosa è certa che quella che non sarebbe esistita senza Sanremo è... il mio Giocajouer. Sigla per tutte le serate del festival 1981. Se però devo sceglierne una, scelgo quella di Francesco Gabbani Occidentali's Karma.

Claudio Cecchetto proprio in questi giorni sta lanciando una nuova iniziativa, si tratta di un Festival sul web che si chiamerà "Cecchetto Festival ". Ecco cosa ci ha detto Claudio al riguardo: