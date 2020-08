Pippo Baudo a TvBlog: la mia canzone delle canzoni vincitrici del Festival di Sanremo degli anni settanta

Di Hit martedì 18 agosto 2020

Pippo Baudo sceglie la sua canzone preferita degli anni settanta

Proprio in questi giorni su TvBlog è online un torneo in cui chiediamo ai nostri lettori di eleggere la loro canzone preferita fra quelle che hanno vinto il Festival di Sanremo. Attraverso 10 post, decennio per decennio, andremo a scegliere la canzone preferita dei nostri lettori, per poi mettere in gara le dieci prime classificate arrivando cosi ad eleggere la canzone delle canzoni vincitrici del Festival di Sanremo.

Abbiamo chiesto al presentatore per eccellenza del Festival di Sanremo, Pippo Baudo, di dirci quale è la sua canzone preferita fra tutte quelle che hanno vinto la gara canora più celebre del nostro paese nel decennio degli anni settanta, quello che è online oggi su TvBlog.

Ecco dunque cosa ci ha detto Pippo Baudo a tal proposito:

La mia canzone preferita per quel che riguarda il Festival di Sanremo degli anni settanta è Bella da morire. Un refrain molto interessante, un ritornello molto bello dal punto di vista armonico oltre che vocale e musicale, cantata molto bene dagli Homo Sapiens. Fu una piccola rivoluzione.

Riascoltiamo dunque "Bella da morire" degli Homo Sapiens che vinse l'edizione 1977 del Festival di Sanremo.