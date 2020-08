Focus ascolti: l'estate 2020 in tv e la fascia del preserale

Di Hit venerdì 14 agosto 2020

Gli ascolti della fascia del preserale di questo primo scorcio di estate

Nei nostri precedenti post abbiamo visto le medie di ascolti di questa prima parte di estate 2020 nel totale individui, nella fascia meridiana, del pomeriggio e nella fascia mattutina, oggi andiamo a vedere le medie di share nel totale individui della fascia del preserale, quella cioè che va dalle ore 18 alle ore 20:30.

Al comando c'è Rai1 con una media del 20,25% di share. Facendo il raffronto con il medesimo periodo dell'anno passato vediamo che la prima rete Rai accusa un lieve calo, esattamente dello 0,17% di share.

Al secondo posto troviamo Canale 5 con una media del 14,05% di share, qui in calo rispetto al 2019 del 2,08% di share, segnaliamo che la prima rete Mediaset è quella che accusa il calo più importante fra le 7 sorelle generaliste rispetto al medesimo periodo dell'anno scorso. Il terzo posto è occupato da Rai3 con una media dell'8,27% di share, in crescita rispetto al 2019 dello 0,49% di share. Rai2 con una media del 4,54% di share si piazza al quarto posto, con un dato identico al 2019.

Quinta piazza per Italia1 con una media del 3,69% di share in crescita dello 0,14% di share rispetto al 2019, quindi sesto posto per Rete 4 con una media del 3,55% di share, in calo dello 0,1% rispetto al 2019, settima chiude La7 con una media di fascia dell'1,9% di share, in calo dello 0,8% rispetto all'anno prima.

Anche nella fascia del preserale registriamo un balzo in avanti delle altre reti con un incremento del 4,26% di share, passando dal 39% del 2019 all'attuale 43,73% di share.