Sky Cinema per te: il nuovo canale dedicato al cinema italiano, dal 12 agosto al 17 settembre

Di Fabio Morasca martedì 11 agosto 2020

Il nuovo canale temporaneo di Sky sarà disponibile per tutti gli abbonati.

A partire da domani, mercoledì 12 agosto 2020, fino a giovedì 17 settembre, Sky proporrà ai propri abbonati un nuovo canale temporaneo completamente dedicato al cinema italiano, Sky Cinema per te, visibile senza costi aggiuntivi, anche sul digitale terrestre, e con una collezione on demand con oltre 50 titoli.

Il nuovo canale verrà inaugurato con un doveroso omaggio a Franca Valeri, scomparsa lo scorso 9 agosto, pochi giorni dopo aver compiuto 100 anni. Domani, alle ore 19:20, infatti, andrà in onda il film Piccola Posta, diretto da Steno, con Franca Valeri nei panni di Lady Eva e con Alberto Sordi nei panni del barone Rodolfo Vanzino di Castelfusano d'Arezzo.

Su Sky Cinema per te, inoltre, andranno in onda grandi classici della commedia all'italiana, film d'autore e prime visioni.

Per quanto riguarda la commedia all'italiana, saranno trasmessi i seguenti film: Signori si nasce, 47 morto che parla, Ieri oggi domani, Matrimonio all’italiana, Il medico della mutua, Il marito, I mostri, Il sorpasso, la Trilogia del Dollaro e la Trilogia del Tempo di Sergio Leone, Cadaveri eccellenti, Il conformista, Novecento, Il giardino dei Finzi-Contini e Milano Calibro 9.

Per quanto concerne il cinema d'autore, andranno in onda il film Premio Oscar di Paolo Sorrentino, La Grande Bellezza (in versione integrale), Favolacce dei Fratelli D'Innocenzo, vincitori dell'Orso d'Argento per la miglior Sceneggiatura, Pinocchio di Matteo Garrone, Il traditore di Marco Bellocchio e Hammamet di Gianni Amelio.

Soffermandoci sulle prime visioni, invece, sono da segnalare i film Tuttapposto (lunedì 17 agosto), con Roberto Lipari e Luca Zingaretti, Nour (giovedì 20 agosto) con Sergio Castellitto, 7 ore per farti innamorare (lunedì 24 agosto), Tornare (sabato 29 agosto) di Cristina Comencini con Giovanna Mezzogiorno, Genitori quasi perfetti (mercoledì 2 settembre) con Anna Foglietta e Gli anni più belli (lunedì 7 settembre) di Gabriele Muccino con Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti, Pierfrancesco Favino e Claudio Santamaria.

La programmazione di Sky Cinema per te includerà anche Figli, con Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea, 10 giorni senza la mamma, con Fabio De Luigi, Cetto c’è senzadubbiamente, con Antonio Albanese, D.N.A. – Decisamente Non Adatti, con Lillo & Greg, Il giorno più bello del mondo, con Alessandro Siani, Se son rose, con Leonardo Pieraccioni, L’ora legale, con Ficarra e Picone, Tutto il mio folle amore, di Gabriele Salvatores con Claudio Santamaria, Valeria Golino e Diego Abatantuono, 18 regali, con Vittoria Puccini e Benedetta Porcaroli, Aspromonte - La terra degli ultimi, con Valeria Bruni Tedeschi e Marcello Fonte, Domani è un altro giorno, Il ladro di giorni, con Riccardo Scamarcio e Vivere, con Adriano Giannini e Micaela Ramazzotti.

Infine, ogni sera alle ore 21, andrà in onda 100X100 Cinema, condotto da Francesco Castelnuovo.

Sky Cinema per te sarà disponibile, via satellite e fibra, in HD sul canale 311 e in SD sul canale 341; per i clienti Sky sul digitale terrestre, invece, sarà visibile sul canale 484. Sky Cinema per te sarà anche disponibile su Sky Go.